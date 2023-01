L’avis de l’expert : Fabio Silva a enfin répondu sur le terrain

"Sévère", "ça a conditionné tout le match": l’arbitrage a énervé les Anderlechtois… et même Coucke

En son for intérieur, il n’avait qu’une envie : réagir sur le terrain. Et pas juste en s’arrachant les boucles à force de toujours buter sur les mêmes obstacles. On commençait à pointer du doigt son langage corporel trop négatif, sa tendance à forcer les choses. La pression ne faisait que s’accroître sur ses épaules et continuera malgré son but. La direction a l’intention de lui ajouter un concurrent dans les pattes. Il devait réagir et l’a fait de la meilleure des manières. Sur le terrain en marquant sur sa seule possibilité dans la rencontre la plus frustrante depuis son arrivée à Anderlecht. Le message est clair : il ne laissera pas facilement un autre prendre sa place.