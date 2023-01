Grâce à son bilan à l’extérieur, Seraing y croit encore

À vrai dire, personne n’aurait misé sur eux. Surtout pas après deux minutes lorsque Batzner profitait d’un corner mal repoussé pour ouvrir le score. Avec six défaites d’affilée en championnat, cumulées à ce 1-0 précoce, les hommes de Jean-Sébastien Legros paraissaient sombrer. "Personne ne croit en nous mais ce n’est pas grave. Ce n’est pas dans mon tempérament de me laisser abattre", avait prévenu le coach. Il faut croire que ce n’est pas non plus dans le caractère de ses joueurs. "Cette victoire fait du bien. On la cherchait depuis des semaines, lâche Steve Mvoué. Le but qu’on a concédé très tôt nous a servis. On a été fort mentalement pour revenir avant la pause. Après, nous n’avions plus rien à perdre. Il fallait se lâcher car seule la victoire importait."