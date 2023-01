”Le club est dans une situation financière difficile et la direction doit faire des choix stratégiques pour remettre le club sur pied financièrement à moyen et long terme. Je ne rentre plus dans les plans. On m’a communiqué qu’il était mieux pour moi que je parte.”

Van Crombrugge a décidé d’accepter son sort. “Je ne peux que me plier à la décision du club. Je resterai professionnel et défendrai toujours les intérêts du groupe. Je ne peux pas être heureux. J’avais certaines ambitions. Elles ont pris un coup après le départ de Kompany. Cette saison est difficile. Et j’ai confiance en Brian (Riemer) et Jesper (Freberg) pour l’avenir du club. Ce sont des gens capables qui mèneront à bien le projet.”