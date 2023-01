Un supporter de Genk victime d’une crise cardiaque dans les tribunes et transporté à l’hôpital

"Il s’agissait d’une crise cardiaque et la personne a été traitée sur place, y compris pour la réanimation. Lorsque l’équipe du SMUR est arrivée, un nouveau battement de cœur a été obtenu et la personne a recommencé à respirer. Le SMUR a stabilisé le supporter et l’a préparé pour le transport, après quoi il a été emmené à l’hôpital du Limbourg oriental dans un état critique mais stable."

Le club adresse ses "remerciements les plus sincères" aux premiers intervenants, aux stewards, à l’équipe de la Croix-Rouge et aux services d’urgence impliqués. "Grâce à une intervention énergique, la situation a été traitée immédiatement", a ajouté Genk. "Par extension, nous remercions tous les supporters présents dans le stade. Pour avoir compris qu’il ne fallait pas laisser se dérouler le moment habituel de célébration entre joueurs, par respect pour la situation. Ainsi que pour avoir quitté le stade sereinement par la suite. Nous espérons sincèrement, et au nom de tout le club, le meilleur scenario possible. "