Il a failli être l’homme du match avec ses quatre arrêts, dont deux splendides. Sa déviation du bout des doigts sur le tir croisé de Vanzeir était magnifique. N’aurait rien pu faire sur les trois buts.

Murillo 5

Il était en train de faire un match correct, mais il s’est trop facilement fait déjouer par Lapoussin sur le deuxième but de l’Union.

Debast 7

Le seul à avoir tenté de construire de derrière avant le repos, mais il a eu du mal à trouver l’homme libre avant le repos. A plus osé quitter sa position défensive en seconde période et il a haussé son niveau d’un cran.

Vertonghen 6,5

Très remonté, il a dû faire appel à son caractère de guerrier pour arrêter Vanzeir. Il a transmis sa mentalité de gagnant au reste de l’équipe.

N’Diaye N. C.

Exclu après 10 minutes…

Diawara 4

En première mi-temps, il n’a pas pu justifier pourquoi il a été préféré à Trebel. Coup sur coup, il s’est fait prendre de vitesse par Lazar. Son pire moment était sa balle en retrait pourrie vers Verbruggen. S’est quelque peu racheté en seconde période.

Ashimeru 6

On a vu ses deux visages. Pas assez calme au ballon en première période, beaucoup mieux dans sa peau en seconde mi-temps. Il a fait quelques bons slaloms et était plus rapide sur le ballon.

Verschaeren 6

Pas très utile dans ce genre de matchs où Anderlecht a à peine le ballon. Ses plus beaux dribbles, il les a faits à son propre piquet de corner. A davantage dû défendre qu’attaquer.

Refaelov N. C.

Remplacé par Sardella à la 12e minute, pour raisons tactiques suite à l’exclusion rapide de N’Diaye.

Amuzu 6,5

L’homme de l’assist vers Silva, après une formidable accélération. Il a multiplié les efforts, même quand ils étaient inutiles.

Silva 6

Son premier but de plein jeu depuis longtemps n’a servi à rien. Il était encore plus sur une île que d’habitude et a donc à peine su garder le ballon dans l’équipe.

Sardella 6

Il ne s’est pas trop mal débrouillé comme arrière gauche dans des circonstances pas évidentes du tout. Il était encore hors du terrain quand l’Union a inscrit le 1-2.

Arnstad 5

C’est lui qui a malencontreusement dévié le ballon sur le 1-2. Le troisième but est pour sa pomme, vu qu’il a tenté un petit pont au milieu du terrain..

Raman 5

Beaucoup de bonne volonté mais peu d’efficacité.

Riemer 6

Des choix bizarres pour Diawara et Ashirmeru, mais on ne peut pas lui reprocher un manque de réactivité, notamment après l’exclusion de N’Diaye. Il est parvenu à rendre à ses joueurs l’envie de se battre.