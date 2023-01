Marcq en sauveur, retour remarqué de Ilaimaharitra: les bulletins de Charleroi après la victoire à Eupen

Attentif au pied (1e) et efficace devant Prevljak à bout portant (12e), il ne peut rien sur la tête proche et puissante de Lambert (1-0, 42e). Superbe réflexe de la main gauche devant Peeters (53e): le tournant du match.

Bager 7

Prestation sobre et intransigeante du Danois qui s’est très peu aventuré vers l’avant. Il recoupe bien le centre de Peeters (65e).

Marcq 8

Bon retour pour contrer les frappes de N’Dri (3e et 47e). Il a encore donné de la voix pour guider ses équipiers et a montré l’exemple dans son placement et son engagement. Son coup de tête entre les jambes de Moser rapporte une victoire précieuse à son équipe (2-1, 89e).

Boukamir 7

Pour sa deuxième titularisation consécutive (la troisième de sa carrière), le jeune défenseur a été surpris dans le dos en début de match puis a très bien réglé la mire. Quelques sorties intéressantes balle au pied.

Nkuba 6

Des percussions intéressantes mais pas suffisamment de centres dangereux et réussis. Appliqué dans son travail défensif. Il glisse parfaitement le ballon sous Moser pour égaliser (1-1, 55e). Son deuxième but de la saison. Légèrement blessé (?), il a été suppléé à la 64e minute par Tchatchoua (5) qui doit encore améliorer ses centres.

Ilaimaharitra 7

Le retour du capitaine a fait du bien dans l’entrejeu. Souvent disponible, il a maîtrisé le milieu avec Zorgane, essentiellement en première période. Passe lumineuse pour isoler Nkuba sur le 1-1 (55e). Remplacé (84e) par Morioka (NC).

Zorgane 6

Super ballon pour Mbenza (11e). Beaucoup de bonnes idées en première intention mais un peu trop de déchets. Il est loin de Lambert sur le 1-0.

Kayembe 7

Beaucoup d’activité sur son côté où Peeters a eu énormément de mal à le canaliser en première mi-temps. Ses centres étaient globalement bons mais il manquait un attaquant à la réception.

Gholizadeh 6

Certes remuant sur la droite, l’Iranien n’est toujours pas parvenu à provoquer la différence. Il cherche le déclic depuis de long mois. À l’image de son tir enroulé de peu à côté (47e) et de son hésitation en position de frappe (63e) ainsi qu’en reconversion (65e). Il a cédé sa place à la 72e minute à Hosseinzadeh (NC).

Heymans 6

L’actuel meilleur buteur du Sporting était cette fois positionné légèrement plus bas dans l’entrejeu. Quelques infiltrations qui ont apporté le danger dont une frappe (34e). Il glisse et oublie Lambert (1-0, 42e). Remplacé à la mi-temps par Benbouali (NC) qui devait servir de point d’ancrage devant mais qui a rapidement dû céder sa place sur blessure. Badji (NC) est monté à sa place (72e).

Mbenza 6

Isolé par Zorgane, il perd son face-à-face devant Moser (11e). Nettement moins en vue en seconde période, à l’image de sa frappe loupée (82e).