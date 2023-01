Comment remplacer Teddy Teuma l’irremplaçable contre Anderlecht : voici les options de Geraerts

Les 3 remplaçants possible de Teuma ©IPM Graphics

1. Oussama El Azzouzi, le jeune qui monte

Oussama El Azzouzi a marqué des points dernièrement.

Le médian défensif néerlandais est le profil qui monte, ces dernières semaines. Arrivé en provenance d’Emmen (D2 néerlandaise) l’été passé, Azzouzi a mis un moment avant de se faire une place sur le terrain. Mais le médian défensif s’est acclimaté, a séduit ses entraîneurs et gagné de plus en plus de temps de jeu, au point d’être celui que Karel Geraerts a choisi pour suppléer Lynen, suspendu, contre Ostende, lors de la dernière journée 2022. Présent dans les duels, technique, il est aussi capable de délivrer de belles passes vers l’avant, ce qui ne gâche rien et pourrait lui valoir la préséance sur les autres, contre Anderlecht. “Oussama a d’abord regardé comment ça se passait, a dû s’adapter à son nouveau club”, explique son T1, qui ne cache pas que le numéro 6 de 21 ans “est de nature impatiente comme beaucoup de jeunes. Mais quand il a joué des amicaux, puis quand il est monté en match, j’ai été très satisfait de lui. On a eu de bonnes conversations et il montre de plus en plus de belles choses.”

2. Cameron Puertas, le “super-sub”

Systématiquement parmi les joueurs qui entrent, Cameron Puertas a du mal à s'imposer en tant que titulaire.

Un an après son arrivée du Servette contre un montant record à l’époque de 1,2 million d’euros, Cameron Puertas ne s’est pas imposé dans le onze. Le Suisso-Espagnol de 26 ans n’en est pas loin, puisqu’il est l’un des trois remplaçants les plus utilisés. C’est simple, il est rentré douze fois au jeu lors des douze derniers matchs de championnat et ses montées sont rarement décevantes. Il apporte du muscle en allant volontiers au duel, mais est moins présent à la construction pure, même s’il a signé deux buts depuis le début de la saison. N’est-il pas en train de voir El Azzouzi lui passer devant dans la hiérarchie ? La question se pose… et s’il reçoit sa chance dans le onze dimanche, il ferait bien de la saisir pour convaincre son T1 qu’il n’est pas ce type de joueur meilleur lorsqu’il monte que lorsqu’il est titulaire.

3. José Rodriguez, la déception

L'Espagnol José Rodriguez ne convainc pas. ©GVG

Il était arrivé en août avec son long CV sous le bras, dont cette formation au Real Madrid et ce titre de plus jeune joueur à avoir porté le maillot merengue en Ligue des champions. S’il n’a pas caché avoir fourni de gros efforts financiers pour quitter le Maccabi Haifa, où il était considéré, et pour signer à l’Union, force est de constater que six mois après son arrivée, José Rodriguez (28 ans) a déçu. Plutôt lent, voire emprunté, il ne s’est pas imposé comme il pensait le faire. Son manque d’envie de se faire violence à l’entraînement n’a pas convaincu le staff de lui donner plus de temps de jeu et il a d’ailleurs terminé 2022 avec deux passages en tribunes et deux rencontres où il n’a pas décollé du banc sur les quatre derniers matchs de championnat. Un prêt ou un départ en janvier est d’ailleurs bien possible.

Ceci étant, Rodriguez a du foot dans les pieds. Sa première à Berlin avait montré qu’il dispose d’un niveau technique élevé et sait délivrer de bons ballons, y compris vers l’avant, ce qui pourrait être utile.

4. Une surprise du chef

Au-delà de ces trois remplaçants “naturels”, Geraerts pourrait aussi délocaliser un ailier à un poste de 10, derrière les deux attaquants. Loïc Lapoussin, qui jouait au centre du jeu sous Mazzù avant d’être décalé côté gauche, pourrait être relancé dans l’axe, après avoir passé deux matchs hors du noyau, puni pour ses excès alcoolisés. Simon Adingra lui aussi pourrait être placé à cet endroit, laissant alors sa place à Lapoussin sur le côté gauche du 3-5-2.