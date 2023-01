Dussenne 5 Il a mis quelques minutes à rentrer dans son match avant d’être solide défensivement. Mais il n’a pas toujours été juste dans son passing, surtout sur les passes longues.

Bokadi 5 Il couvre le hors-jeu sur l’ouverture du score trudonnaire à l’heure de jeu. Avant cela, il avait été sérieux et appliqué.

Laifis 5 Il se crée la première occasion du match, de la tête, à la 19e minute sur un centre de Donnum. Il livrait un match cohérent avant d’être en retard sur le but trudonnaire.

Le Standard se sort miraculeusement du piège tendu par Saint-Trond (1-1)

Melegoni 5 Pas exceptionnel, mais pas mauvais, comme à son habitude depuis qu’il a été repositionné côté droit. C’est le moment de redonner sa chance à Fossey comme titulaire.

Alzate 5 Au cœur du jeu, il a parfois pris des risques mais il s’est toujours bien rattrapé. Cependant, son impact sur la rencontre a été limité.

Balikwisha 6,5 Bien en jambes en début de match, tant défensivement qu’offensivement. Il a gardé un bon rythme durant toute la rencontre mais son dernier geste n’a jamais été à la hauteur du reste.

Donnum 6 Il a bien donné les phases arrêtées. Son coup franc amène la première occasion du match, de la tête, par Laifis. Mais il laisse filer son opposant direct sur le 0-1.

Davida 5 Intéressant dans les combinaisons côté droit durant les 45 premières minutes. Puis il a totalement disparu.

Zinckernagel 4,5 Son retour était attendu mais il a déçu. Très discret avant la pause, il a montré un visage un peu meilleur après la pause mais ça reste insuffisant.

Perica 5 Volontaire. Utilisé comme pivot, il a fait trop de mauvaises passes. Il ne s’était pas créé la moindre occasion avant d’égaliser dans les arrêts de jeu.

Cimirot 6 Il a apporté de la maîtrise.

Laursen 5 Volontaire mais peu dangereux.

Fossey 5 Rentré avec envie mais pas efficace.

Deila 5 Il avait logiquement reconduit l’équipe qui a livré un bon match (amical) à la Juventus la semaine dernière. Mais son équipe n’a pas assez créé que pour revendiquer la victoire.

L'homme du match:

Leitsner 7 Son match peut être résumé par cette course avec Perica, qu’il a totalement dominé, en première période. Il a fait preuve d’une solidité énorme dans les duels et d’une grande sérénité. Avec ses muscles et son expérience, on comprend mieux pourquoi Saint-Trond a la troisième meilleure défense de Pro League.