Mazzù et Charleroi veulent aller de l’avant : “Eupen ou un autre, on doit prendre des points”

Hasard du calendrier, après les retrouvailles de Mazzù avec Anderlecht, Charleroi s’apprête à se déplacer à Eupen, entraîné par Edward Still qui était encore en poste au Sporting jusqu’au 22 octobre.

Wasinski se dirige vers un prêt à Courtrai

Mazzù écarte l’idée d’un match plus spécial qu’un autre dans l’approche ou la préparation. “Personnellement, mon seul objectif est de prendre des points, contre Eupen ou n’importe quel autre adversaire, insiste-t-il. Il n’y a pas de match plus challengeant ou exaltant qu’un autre. Peu importe. On a besoin de points donc on ne doit pas commencer à penser à des paramètres qui entourent l’adversaire, l’entraîneur ou l’ex-entraîneur, les joueurs ou ex-joueurs. On doit penser à notre vie, notre mentalité, notre jeu.”

Celui d’Eupen, lors du premier match de Still fin décembre contre Seraing (victoire 1-0) était basé sur une défense consolidée. Charleroi devra inévitablement faire preuve de plus de créativité et d’efficacité offensive pour ramener quelque chose du Kehrweg. “Cette remarque ne vaut pas uniquement parce que c’est Eupen en face, nuance Felice Mazzù. Ça doit faire partie de nos principes de jeu, de notre évolution et de notre philosophie. On doit pouvoir créer plus et, effectivement, se mettre plus souvent en situation de but et marquer. C’est important dans notre situation. Mais ce besoin est identique que ce soit contre Eupen ou n’importe quelle autre équipe.”

Van Cleemput, Knezevic et Bessilé en U23

Au niveau de l’effectif, Ilaimaharitra et Tchatchoua, malades contre Anderlecht, sont de retour. Plusieurs joueurs remis de blessures iront prendre du temps de jeu et aider l’équipe des U23 en Nationale 1 qui se déplace aux Francs Borains ce samedi.

La sélection (20) : Koffi, Patron, Chiacig, Bager, Marcq, Andreou, Boukamir, Kayembe, Zorgane, Ilaimaharitra, Morioka, Nkuba, Heymans, Tchatchoua, Mbenza, Gholizadeh, Hosseinzadeh, Badji, Descotte, Benbouali.

Non-repris (7) : Delavallée, Van Cleemput, Bessilé, Knezevic, Monticelli, Dalle Molle (U23), Wasinski (sur le départ).