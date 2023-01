Charleroi : Wasinski prêté à Courtrai, compréhensible et étonnant

Boukamir au pressing sur Wasinski lors du stage hivernal, début décembre en Turquie.

Compréhensible dans la mesure où Wasinski, international belge U19, aspire à davantage de temps de jeu. Un souhait qui n’aurait très probablement pas été exaucé à Charleroi d’ici la fin de saison. Son appétit était déjà grandissant sous Edward Still mais, malgré des prestations abouties et matures pour son jeune âge, il a régulièrement été écarté du onze de base. Si l’argument de ses préoccupations scolaires semblait audible en 2021, elles ne l’étaient plus cette saison puisque le Donceelois avait entre-temps réussi sa sixième année.

Quoi qu’il en soit, Wasinski s’attendait à jouer davantage, mais le changement d’entraîneur et la situation sportive du Sporting semblent lui desservir. Felice Mazzù accorde pour l’instant sa confiance à un autre jeune défenseur : Mehdi Boukamir. Très bon durant le stage hivernal en Turquie et les trois amicaux disputés durant la trêve, il était d’ailleurs titulaire contre Anderlecht, le 26 décembre, aux côtés de Bager et Marcq, renvoyant Andreou et Wasinski sur le banc. La goutte d’eau pour ce dernier ?

"Peut-être une bonne chose pour lui"

Interrogé ce vendredi en conférence de presse sur la non-sélection du Donceelois pour le déplacement à Eupen, l’entraîneur carolo a apporté son éclairage : “Martin a besoin de temps de jeu. Je pense que ce prêt, c’est peut-être une bonne chose pour lui. On croit énormément en lui, vraiment, et on sait qu’à son âge, il a besoin de jouer. Ici à Charleroi, 100 % de temps de jeu, c’est difficile. S’il peut en acquérir ailleurs, il nous reviendra certainement beaucoup plus fort”.

Le choix de prêter un jeune talent à Courtrai peut en revanche surprendre dans la mesure où il s’agit d’un concurrent presque direct dans la deuxième partie du classement. À l’heure actuelle, Charleroi (19) ne compte que quatre unités de plus que Courtrai (15). Mais la direction flandrienne, appuyée par l’entraîneur allemand Bernd Storck, apprécie beaucoup le profil de Wasinski et est convaincue qu’il peut rapidement aider l’équipe à consolider son assise défensive. Il n’en reste pas moins audacieux de la part de Courtrai, en pleine lutte pour le maintien dans cette saison à trois descendants directs, d’envisager de confier un poste clé à un si jeune joueur.

Plus tôt dans la semaine, le KVV a engagé un autre arrière central (Christalino Atemona, 20 ans, Hertha Berlin B) pour concurrencer les défenseurs expérimentés qu’il compte déjà, à savoir Radovanovic (reversé dans le noyau B avec Benchaib et De Bruyn), Dessoleil, Watanabe et Joao Silva.