Bope Bokadi frustré après le partage face à Saint-Trond : “Hormis le goal, ils n’ont pas eu d’occasion”

Bokadi : “On est soulagés avec ce point pris mais aussi déçus car on avait le match en main. Je pense qu’on méritait mieux aujourd’hui. Ils n’ont rien eu à part le goal, donc ce match nul est frustrant. Défensivement, on était bien dans ce match et on a eu le ballon offensivement. Il faut relever la tête et penser au prochain match.”

Hollerbach : “On a presque fait le match parfait aujourd’hui avec un plan de jeu qu’on a respecté à la lettre. Dommage pour ce goal dans les arrêts de jeu. On y croyait car on n’a quasiment rien donné durant ce match même si on n’a pas beaucoup produit offensivement. Les joueurs sont déçus mais il faut relever la tête. Je suis quand même satisfait de ce point pris et surtout de la manière dont notre milieu a évolué malgré les départs récents.”