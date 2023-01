Ameen Al-Dakhil, l'ex-défenseur du Standard qui éclate à St-Trond: "Si je marque à Sclessin, je resterai modeste"

Les sentiments seront mêlés, mais l’esprit de revanche n’apparaît pas dans le discours de l’international espoir belge, né en Irak et arrivé en Belgique à l’âge de cinq ans. Il faut dire que sa progression, en un an, au Stayen, lui permet de regarder devant, plutôt que derrière. Titularisé par Bernd Hollerbach dès le quatrième match après son arrivée, il n’a plus quitté l’équipe de base, sauf blessure, suspension ou maladie. L’entraîneur allemand ne tarit d’ailleurs pas d’éloge au sujet de son joueur : “Un grand futur s’offre à lui, il a le potentiel pour jouer en Bundesliga, en Angleterre ou en Espagne.”

Assis à côté de Hollerbach, Al-Dakhil sourit, et glisse : “Vincent Kompany m’a en effet appelé l’été dernier.” Burnley avait soumis une offre, refusée par St-Trond, qui en attendait 5 millions €. L’entraîneur belge continue de suivre attentivement son évolution. Au point qu’une offre pourrait être formulée ? Pas dernièrement, mais cela pourrait évoluer dans les prochains jours. Et cela pourrait rapporter, au Standard, 20 % de la somme d’un futur transfert, soit un petit million si les attentes limbourgeoises n’ont pas évolué depuis l’été dernier.

Face à Nielsen, contre le Club Bruges en Coupe de Belgique, Al-Dakhil a parfaitement tenu son rang. ©JIMMY BOLCINA

Car Al-Dakhil a encore progressé, pour devenir un élément essentiel des Canaris, avec l’aide de Toni Leistner, capitaine trentenaire (32 ans), qui a évolué en Allemagne et en Angleterre, et le guide dans le trio défensif quand c’est nécessaire. Mais Al-Dakhil, malgré sa jeunesse, a déjà acquis une certaine maturité. “Il est constant dans ses prestations, et c’est ce qui fait sa force, à son âge”, explique Hollerbach. Avec un modèle comme Raphaël Varane, il a aussi trouvé l’exemple du joueur efficace, sans être trop spectaculaire.

Le joueur le plus rapide du noyau

”Je regarde d’autres défenseurs, comme Ramos, mais j’aime l’intelligence de jeu et le placement de Varane”, glisse Al-Dakhil, qui est le joueur le plus rapide du noyau trudonnaire malgré sa taille (1m87) – il a été flashé à 34,9 km/h. “Être grand et rapide, pour un défenseur central, c’est pas mal, dit-il. Je continue à travailler pour garder cette vitesse.” Et il bosse sur d’autres aspects, sans relâche et sans autre idée qu’évoluer plus haut qu’à St-Trond, dans le futur – “mon club de rêve est Manchester United”.

Le Limbourg est une étape, et l’arrivée, il y a un an, était un retour, presque une affaire familiale, puisque sa famille s’était installée à Budingen quand elle a débarqué d’Irak. C’est dans le Limbourg qu’Al-Dakhil avait donc débuté le foot avant de partir au Standard, et il vit toujours chez ses parents, à dix minutes du Stayen, dans l’attente de faire le grand saut. Hollerbach, qui a travaillé avec Ivan Rakitic et Edin Dzeko quand ils avaient le même âge, la vingtaine, et qu’il était entraîneur-adjoint à Schalke 04 et Wolfsburg, précise encore : “Ameen doit faire de nouvelles erreurs pour apprendre, mais il apprend vite.”

Décrit comme un élément calme mais déterminé, il tient une part déterminante dans la bonne tenue de St-Trond, troisième meilleure défense du championnat (19 buts concédés, derrière Genk, 16, et Gand, 18). En avril, le CIES, l’observatoire du football, l’avait d’ailleurs pointé comme le joueur de moins de 21 ans le plus performant, dans son registre, du championnat belge. Cette évolution n’a pas non plus échappé à Jacky Mathijssen, le sélectionneur des Espoirs, qui l’a intégré depuis juin, et fera sans doute appel à lui pour l’Euro, en fin de saison.

Ambitieux, il ne cache pas lorgner vers les Diables rouges – “J’y pense tous les jours” – mais il ajoute : “Pour le moment, le plus important est de bosser.” Et le rendez-vous au Standard attend cet ancien attaquant de formation, qui n’a pas encore marqué un but depuis qu’il est passé professionnel. Et s’il marque ce vendredi soir à Sclessin ? “Je vais rester modeste, parce qu’il faut respecter son ancien club”, sourit-il.