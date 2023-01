Charleroi : tout le monde au poste à l’entraînement ce mercredi

21 joueurs de champs et 5 gardiens - dont le jeune Nicolas Closset des Zébra Elites - étaient présents, soit l’ensemble de l’effectif professionnel.

On a notamment (re)vu Jules Van Cleemput réaliser plusieurs tacles dont il a le secret, soit autant d’indices qu’il s’entraîne désormais sans arrière-pensées lui qui avait connu plusieurs rechutes après son opération de la cheville.

Stefan Knezevic a également participé à l’entièreté de la séance collective sans souci, tout comme Loïc Bessilé qui avait dû déclarer forfait pour la réception d’Anderlecht (0-1, le 26 décembre).

Il reste désormais à voir quand et comment le staff va les réintégrer à l’effectif. Van Cleemput et Knezevic manquent évidemment de rythme et auront sans doute encore besoin d’un peu de temps avant de figurer dans la sélection.

Samedi à 16h, Charleroi se déplace à Eupen dans le cadre de la 19e journée de championnat. Les deux équipes occupent la douzième place du classement avec 19 points. L’arbitre sera Alexandre Boucaut.