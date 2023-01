Il est encore impossible de coller une date sur l’ouverture de ce dernier mais on nous glisse que “cette ambition est plus concrète que jamais” et qu’il “existe des contacts entre la commune et le Sporting".

Le projet est né d’une demande touristique à laquelle Anderlecht répond positivement dans la mesure du possible et ouvre ses portes à certains curieux. Il ne s’agit toutefois pas de visites commerciales comme on peut en avoir dans les plus grands clubs anglais mais d’opportunités ponctuelles pour des écoles ou des associations. Anderlecht ne compte pas à proposer des “stadium tours” dignes de ceux de Liverpool ou de Manchester United mais veut faire les choses correctement.

Pour cela, Anderlecht souhaite faire bien plus qu’accrocher des tableaux des légendes d’antan dans un couloir. L’objectif est, entre autres, de disposer tous les trophées, les souvenirs d’époque ainsi que tous les maillots. Un des premiers projets de la nouvelle direction a été de rassembler tous ces souvenirs pour les disposer à la vue du plus grand nombre.