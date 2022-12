Parker, 42 ans, a commencé sa carrière d'entraîneur en 2017 avec les moins de 18 ans de Tottenham. Il a ensuite rejoint Fulham pour devenir l'adjoint de Slavisa Jokanovic puis de Claudio Ranieri. Après le licenciement de ce dernier, en février 2019, il a pris la tête de l'équipe première. Il est resté à Fulham jusqu'en 2021 avant de diriger Bournemouth la saison passée

Avec Fulham, Parker avait connu deux relégations en Championship et une promotion en Premier League. Il avait aussi ramené Bournemouth en Premier League. Son aventure sur le banc des 'Cherries' a pris fin en août après une lourde défaite à Liverpool (9-0).

Comme joueur, il a porté les couleurs de Charlton, Norwich, Chelsea, Newcastle, West Ham, Tottenham et Fulham. Il avait notamment été élu Joueur de l'année FWA, le prix attribué par les journalistes, en 2011. Il a aussi été international anglais à 18 reprises.

Mercredi, Bruges s'est séparé de Hoefkens. Ancien joueur du Club (2009-2013), Hoefkens, 44 ans, était devenu l'entraîneur principal de l'équipe première en juillet, après le départ d'Alfred Schreuder.

L'ancien défenseur a mené les Blauw-Zwart à une qualification historique en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais sur la scène nationale, la situation était plus compliquée. Bruges occupe la quatrième place en championnat, avec 12 longueurs de retard sur Genk, le leader, et reste sur trois matchs sans victoire (une défaite et deux partages).

En Coupe, les Brugeois ont été éliminés dès les huitièmes de finale après une lourde défaite, le 21 décembre, face à Saint-Trond (1-4).

Le 8 janvier, Bruges se déplacera à Genk pour le premier match de Parker.