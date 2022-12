Le coach anglais Scott Parker en route vers le Club Bruges

Roberto Martinez n’avait pas envie de rester en Belgique. Le sélectionneur sortant des Diables préférait une aventure à l’étranger. Kasper Hjulmand n’avait pas l’intention de quitter l’équipe nationale danoise pour la Pro League. Steven Gerrard était sur les tablettes brugeoises également, mais constituait un effort financier important. Ralph Hasenhüttl n’était pas encore prêt, privilégiant une pause après son limogeage du côté de Southampton. Les dirigeants sont finalement tombés sous le charme de Scott Parker, une piste qui devenait de plus en plus concrète au fil des jours. Les discussions ont continué. La fumée blanche n’est plus très loin. Le plan est d’officialiser son intronisation ce samedi, voire ce dimanche. Histoire que l’ancien coach de Bournemouth et de Fulham (qui compte une cinquantaine de matchs sur un banc de Premier League) puisse diriger l’entraînement dès lundi.