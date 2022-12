Un voyage express de prestige pour les Rouches

Pour les Italiens comme pour les Liégeois, il s’agira de l’ultime répétition avant la reprise de la compétition en janvier. Les Transalpins, eux, se déplaceront à Cremonese le mercredi 4 janvier (18h30) pour ce qui sera leur premier match officiel depuis le break provoqué par la Coupe du monde. Les Standardmen seront les troisièmes adversaires des Italiens qui ont déjà battu Arsenal 0-2 et Rijeka 1-0.

C'est à l'Allianz Stadium que le Standard se produira. ©afp

Les Liégeois, quant à eux, accueilleront Saint-Trond le vendredi 6 janvier (20h30). Ce voyage express (les joueurs reviendront à Liège dans la foulée du match) permettra aux troupes de Deila de vivre une expérience unique face à un adversaire de renommée internationale. Sans doute de quoi leur donner envie de tout donner pour, qui sait, retrouver la scène européenne dès la saison prochaine. En rentrant à Liège, les joueurs et le staff bénéficieront d’un week-end de repos comme ce fut le cas une semaine plus tôt pour le réveillon et le jour de Noël.

Voici les 21 Rouches qui ont pris l’avion direction Turin : Bodart, Henkinet, Epolo, Fossey, Dussenne, Calut, Bokadi, Laursen, Laifis, Noubi, Dönnum, Alzate, Kuavita, Melegoni, Balikwisha, Canak, Zinckernagel, Ohio, Emond, Davida, Perica, Dragus. On notera l'absence de Cimirot qui est ménagé suite à une douleur à la cuisse résultant du match à Gand.

Nottingham devrait faire une offre pour Amallah

Tandis que leurs anciens équipiers ont pris la route de Turin, Nicolas Raskin et Selim Amallah, écartés par le club après leur non-prolongation de contrat, sont évidemment restés à quai. Profitant encore de quelques jours de repos après un parcours incroyable et historique à la Coupe du monde avec le Maroc, Selim Amallah pourrait bien quitter Sclessin durant le prochain mercato. Le but de l’international marocain n’étant évidemment pas de végéter encore six mois dans le noyau U23 du club liégeois. Grâce à ses prestations au Qatar, Amallah a attiré l’attention sur lui.

Selim Amallah a réalisé une performance historique au Qatar avec le Maroc. ©AFP or licensors

Au pays, on reproche d’ailleurs vivement au Standard le traitement réservé au joueur de Walid Regragui. Calme et serein, comme depuis le début de sa mise à l’écart, le médian offensif des Rouches étudie ses options. De l’intérêt émane de plusieurs championnats dont la Premier League et la Liga. Actuellement avant-dernier de Premier League avec 13 unités, Notthingham Forest a besoin de renforts pour se sauver. Le club anglais prévoirait de formuler une offre à la direction liégeoise qui, compte tenu de la mise à l’écart de son joueur, n’est pas en droit de réclamer une belle somme pour celui qui leur avait coûté 1,5M € en 2019.