Bruges champion de 2022 ! On refait l’année de la Pro League en chiffres

Le Club Bruges est la meilleure équipe de 2022… sur le fil

”Serrée” a été la meilleure définition de la fin de saison passée. Et le classement de l’année civile le confirme. Le Club Bruges affiche le meilleur bilan… avec un point de plus que Genk (80 contre 79). La faute à un ultime faux pas des Limbourgeois, défaits par Courtrai lors du dernier match de décembre.

Et surtout aux excellents playoffs des Bruges qui leur ont permis de décrocher le titre au nez et à la barbe de l’Union.

Sans prendre en considération les playoffs, on aurait retrouvé l’Union au sommet du classement. Les Bruxellois ont réalisé une année totalement folle qui leur a permis de prendre 76 points. Une statistique qui s’explique par la poursuite des bons résultats de la fin de saison en ce début de nouvel exercice.

À l’autre bout du tableau, on retrouve le Beerschot qui n’a pris que sept points en Pro League (en 14 matchs) ce qui constitue seulement 16,7 % des points possibles. Seraing, lui, continue de vivre des moments difficiles avec 20 petits points en saison régulière (les quatre points en plus étant ceux du barrage face au RWDM) en un an. Soit 0,6 point par match.

Le classements des clubs en 2022 ©IPM Graphics

La folle attaque genkoise

Genk est la deuxième meilleure équipe de l’année et il le doit principalement à sa force de frappe offensive. En plus d’avoir le meilleur buteur et le meilleur donneur d’assist (lire ci-dessous), les Genkois sont tout simplement la meilleure attaque de la saison.

Les Limbourgeois ont planté 81 buts soit 2,2 par rencontre. On l’explique facilement par les 45 goals en 18 matchs de leur début de saison 2022-2023. L’Union et le Club Bruges les talonnent avec 71 et 74 buts.

Avec une moyenne d’un seul petit but par match, Eupen, Courtrai et Ostende font office de mauvais élèves. Au contraire de la surprise Westerlo qui, depuis fin juillet, tourne à 2,1 buts par match, soit plus que le Club et l’Union.

Genk peut également se targuer d’avoir la meilleure différence de buts avec un bilan de +43.

Le classements des clubs en 2022 ©IPM Graphics

Onuachu meilleur buteur

Le Soulier d’or 2021 a continué sa moisson en 2022. Personne n’a marqué plus que Paul Onuachu sur l’année civile. Le Nigérian totalise 22 buts. Loin devant Hugo Cuypers (17) et Michael Frey (16).

Personne ne s’est d’ailleurs créé plus d’occasions de but que lui. Il aurait, selon les statistiques de buts attendus, dû marquer 22.95 buts. Ses deux dauphins sont plus efficaces que lui car ils se sont créé 14.04 et 10.85 buts attendus.

Seule déception : Onuachu est loin de ses 30 réalisations de l’année civile précédente.

Onuachu a fait parler la poudre.

Trésor distribue les cadeaux

Sans surprise, Mike Trésor est le meilleur donneur d’assist de l’année. Cette saison, il a déjà distillé 12 assists, de quoi le mettre en tête du classement de l’année… juste sur le premier tour de la saison 2022-2023. De janvier à mai, il n’a donné que trois passes décisives. Le calcul est rapide, il en totalise 15 sur 2022, soit 4 de plus que son dauphin Skov Olsen.

Le Genkois est également le plus efficace car, selon les estimations, il n’aurait dû donner que 8,97 assists. Hotic et Ito sont presque sur les mêmes bases d’expected assists, mais n’ont offert que 5 et 9 passes décisives.

La défense de fer de La Gantoise… et de Saint-Trond

Hein Vanhaezebrouck a obtenu ses plus grands succès et a fait sa réputation grâce à son style de jeu offensif. C’est pourtant grâce à sa défense que son équipe s’est illustrée. La Gantoise est la meilleure défense de l’année. Les Buffalos ont encaissé moins d’un but (0,8) par match au long de l’année. Une constance impressionnante.

La surprise de ce classement se nomme Saint-Trond. Les Limbourgeois ont moins encaissé que La Gantoise. Mais cela s’explique aussi par leur absence en playoffs. Ils n’ont pris que dix buts lors du début d’année, mais ont joué six matchs de moins que Gand. Depuis la nouvelle saison, ils ont dû se retourner 19 fois. Ce qui leur permet de rester sous la barre symbolique du but encaissé par match.

Zulte Waregem a encaissé plus de deux fois plus de buts que les cinq meilleures défenses du championnat… sans avoir participé aux playoffs. Son total s’élève à 66 buts pour un ratio de 2,1 buts par rencontre. Le Beerschot est le pire élève en matière de buts par match, mais n’a passé que la première partie de l’année parmi l’élite.

Le classements des clubs en 2022 ©IPM Graphics

Ilic le plus troué

Et pourtant, c’est à Courtrai qu’on retrouve le gardien le plus malheureux de l’année. Ilic a pris 53 buts sur l’année. La raison ? Courtrai est la quatrième pire défense de Pro League en 2022 et le Serbe n’a manqué que trois matchs où les portiers de Zulte Waregem se sont partagé la tâche.

Le pire ratio de buts pris par match est à mettre à l’actif de Philips. Le gardien n’a joué que six rencontres pour Ostende. Avec une moyenne de 2,8 buts encaissés par match.

Selon les estimations de Wyscout, Coucke aurait dû être le gardien avec le plus grand total de buts encaissés avec 58 buts contre attendus. Le Malinois a limité la casse en ne prenant que 49 buts.

Mignolet le plus décisif

En plus de trôner en tête du classement des clean sheets aux côtés de Butez (16, soit un près d’un match sur deux), Mignolet peut se targuer d’avoir évité le plus de buts à son équipe : 11,51 pour être précis.

Vandevoordt est l’honorable deuxième de ce classement (9,96). Le jeune portier de Genk monte en puissance au fil des semaines et a surtout impressionné en deuxième partie d’année avec seulement 16 buts encaissés depuis le début de la saison 2022-2023 soit 0,9 but par match.

Mignolet est en pole pour devenir Soulier d'or. ©NVE

Van der Heyden et les cartons jaunes

Statistique absolument pas étonnante : Van der Heyden est le joueur le plus averti de l’année. Il a pris 15 cartons jaunes en 2022. Un de plus que Ilaimaharitra.

Le rythme est assez effréné avec un peu plus d’un avertissement tous les deux matchs. Le défenseur de l’Union vient d’ailleurs d’enchaîner une série de sept avertissements sur les dix derniers matchs de l’année.

Il n’a, par contre, pas été exclu au cours de l’année civile.

Mario Gonzalez est le plus efficace au tir

L’efficacité de Gonzalez est juste incroyable. L’attaquant d’OHL marque 52 % de ses tentatives (11 buts pour 21 frappes). Cela fait de lui le joueur le plus efficace avec plus de 20 tirs sur l’année. Il est également celui qui trouve le plus souvent le cadre (71,5 % de ses essais).

À titre de comparaison, Onuachu, meilleur buteur de l’année, a tenté sa chance à 90 reprises. Il cadre 45,5 % du temps et marque 24,5 % de ses essais.