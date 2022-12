Un seul but en deux matchs, Riemer réalise le faux départ du XXIe siècle avec Anderlecht

Brian Riemer après sa première victoire avec Anderlecht : “Moi aussi je voudrais plus de buts”

Depuis le début du XXIe siècle, seul Simon Davies, l’homme de paille de Vincent Kompany, n’a vu son équipe marquer qu’un seul but après 210 minutes en match officiel. Avec deux différences : il n’est pas tombé via un but contre son camp, mais ne pouvait pas se targuer d’avoir gagné dès son deuxième match. À l’époque, les Mauves avaient commencé sur un 2 sur 15 avec trois buts en cinq matchs. On est loin d’un tel moment de crise.

Anderlecht et Riemer rêvent d’un nouvel attaquant

Riemer est toutefois loin des départs de coachs comme Broos (6), Hasi (5), Weiler (4) ou même Vercauteren lors de son deuxième passage (4). Impossible, par contre, d’instaurer une corrélation entre le nombre de buts inscrits lors des premiers matchs et la réussite au terme du mandat. Jacobs et Vercauteren (lors de son premier passage) n’avaient vu leur équipe marquer que deux buts (contre Hamme dans le cas de Jacobs) lors de leurs débuts. Ils sont pourtant les deux plus beaux palmarès du club de ces vingt dernières années.