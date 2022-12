Tout s’est bien terminé pour lui et Anderlecht lundi soir. Le Danois a tiré beaucoup de positif d’un match qui pouvait basculer dans l’autre sens. “Le terrain était difficile et Charleroi est une équipe qui défend très bien. Ce n’était pas simple de développer un jeu rapide. Mais je suis content de l’état d’esprit des joueurs. Sur le but, ce sont deux réservistes qui amènent l’action. Cela prouve que le football, ce n’est pas juste onze gars mais tout un groupe. Les gars ont tout donné, comme mercredi à Genk, et n’ont jamais arrêté d’y croire.”

Quand on a lui a fait remarquer que cette équipe manquait d’un finisseur, Riemer a préféré défendre ses attaquants plutôt que de réclamer du renfort. “C’est trop simple de réduire nos soucis offensifs à l’attaquant. Ce n’est pas lui (Ndlr : Fabio Silva) mais Amuzu qui a raté une occasion énorme à 0-0. Je voudrais qu’on marque plus de buts mais le plus important, c’est de se créer des possibilités, ce qui est le gars. J’ai regardé nos expected goal à Genk et on était quasi à quatre (Ndlr : 3.4). C’est beaucoup. Même à Brentford, on atteignait très rarement un tel total.”