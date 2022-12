Anderlecht devait marquer cinq buts

Ce ne sera pas toujours le cas et, vu la situation au classement, gaspiller comme ils l’ont fait n’est pas une option. Sur les 210 premières minutes sous le nouveau coach danois, les Bruxellois se sont créé 4,97 buts attendus (xG, une statistique calculant la dangerosité de chaque frappe) et 2,28 buts attendus sur les phases qui ont suivi une frappe (PsxG).

Le seul but anderlechtois entre dans cette catégorie et équivaut à 0,34 psxG. Le reste a fini à la poubelle.

Riemer a savouré la victoire, mais sait qu'il y a du travail devant. ©VKA

Silva maladroit et mal servi

Le problème est illustré par le seul Fabio Silva. L’attaquant titulaire n’a plus marqué de plein jeu depuis le 9 octobre. Ses deux penaltys transformés mis de côté, ses statistiques sont faméliques : 3,88 xG pour aucun but inscrit. Depuis l’arrivée de Riemer, il a obtenu 1,14 xG, toujours sans marquer.

Le Portugais n’est clairement pas le seul responsable. Francis Amuzu (1,48 xG sur deux matchs) et Yari Verschaeren (1,83 xG) ont les pieds carrés devant le but depuis l’arrivée de Brian Riemer. Silva n’est pas non plus servi aussi régulièrement qu’il le voudrait (36 actions face à Charleroi) et surtout pas dans de bonnes conditions. Ce qui le pousse souvent à tenter l’action compliquée et à être dépossédé du cuir (22 % de réussite).

Fabio Silva trop esseulé face à Charleroi. ©Wyscout

Trop pour un seul homme

La perception joue aussi un rôle clé. La saison passée sous Vincent Kompany, Joshua Zirkzee se chargeait du ballon, Christian Kouamé du sale boulot. Fabio SIlva est désormais le seul à endosser les deux rôles. Impossible, vu son profil et surtout son âge. Il s’embête à jouer les Kouamé en courant dans tous les sens. Le résultat est un manque de fraîcheur au moment de conclure.

Brian Riemer après sa première victoire avec Anderlecht : “Moi aussi je voudrais plus de buts”

Brian Riemer est d’ailleurs venu à la rescousse de son joueur après son match à Charleroi. “C’est trop simple de réduire nos soucis offensifs à l’attaquant. Ce n’est pas lui (Fabio Silva, NdlR), mais Amuzu qui a raté une occasion énorme à 0-0. Je voudrais qu’on marque plus de buts, mais le plus important, c’est de se créer des possibilités, ce qui est le cas. J’ai regardé nos buts attendus à Genk et on était quasi à quatre (3,4, NdlR). C’est beaucoup. Même à Brentford, on atteignait très rarement un tel total.”

À la recherche de puissance

Riemer et la direction ne sont pas dupes pour autant. Anderlecht a besoin de concurrence à ce poste, voire de complémentarité. Riemer n’est pas un obsédé du 4-2-3-1. C'est juste qu’il n’a pas d’autres solutions au vu de son effectif actuel. En se penchant sur un profil comme celui de Sory Kaba (Midtjylland, ex-OHL), Anderlecht a confirmé le profil recherché.

Anderlecht s’est informé pour l’attaquant Sory Kaba

Le Guinéen dépasse les 190 cm et est plus réputé pour l’intensité qu’il met dans son jeu que pour sa finesse de dribble. Il sait, par contre, conserver un ballon, gagner des duels et mettre en valeur ceux qui l’entourent. La chasse est lancée et le temps presse.