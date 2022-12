Standard : voici les 4 conditions pour atteindre le top 8

Avec quatre points de retard sur le Club Bruges (4e), qui joue ce lundi face à Louvain, les Liégeois sont à la fois si proches et si loin du top 4. Au vu de leurs deux dernières prestations, le top 8 semble être un objectif plus atteignable pour conserver l’espoir de décrocher un ticket européen. Pour y parvenir, les Rouches vont devoir respecter quatre conditions.

1. Conserver la même mentalité qu’à Gand Quel contraste. Entre la cinglante défaite de mardi dernier à l’Antwerp (4-0), synonyme d’élimination en Coupe de Belgique, et le partage à Gand, en championnat, vendredi soir, le Standard a montré deux visages quasiment opposés en termes de mentalité. Au Bosuil, les Rouches ont rapidement lâché.

À la Ghelamco Arena, par contre, les Liégeois ont resserré les rangs face à un adversaire qui leur était pourtant supérieur. "On a réagi comme une famille après s’être parlé cette semaine. On a évoqué le manque d’implication et on a insisté sur le fait qu’on ne pouvait pas se relâcher", ont indiqué Deila et les joueurs après le match.

S’ils parviennent à conserver cet état d’esprit, les Liégeois peuvent entrevoir de belles choses durant la deuxième partie de saison. Car c’est la base de tout. Sans solidarité, cette équipe n’a pas, actuellement, les qualités pour remporter des matchs compliqués. Si l’accident anversois a pu servir de déclic en ce sens, il pourra être considéré comme une défaite fondatrice. Mais le Standard a déjà prouvé plusieurs fois cette saison que les trous d’air pouvaient encore arriver. L’objectif sera de les limiter.

2. Ne pas louper son début d’année Cette saison 2022-23 est particulière, avec un break pour la Coupe du monde qui a mis entre parenthèses le championnat entre le 13 novembre et le 23 décembre puis un nouveau mini-break de dix jours, pour relancer les équipes le 6 janvier, après le Boxing Day à la belge.

Pour le Standard, la reprise en 2023 sera déterminante, avec un calendrier, sur papier, abordable, même si ces choses-là restent très relatives. Lors des sept journées à venir, et jusqu’à la mi-février, les Rouches vont rencontrer cinq équipes actuellement classées dans la colonne de droite: Saint-Trond, 10e, le 6 janvier (à domicile) ; Seraing, 18e, le 14 (au Pairay) ; Malines, 14e, le 17 (à Sclessin) ; Eupen, 13e, le 27 (à domicile) et Courtrai, 17e, le 10 février (à Sclessin).

Entre les coups, ils iront à l’Antwerp, troisième, le 22 janvier, et au Cercle Bruges, huitième, le 3 février. La rentrée ne s’annoncera réussie qu’en enchaînant les succès, et notamment lors des trois premiers matchs contre Saint-Trond, à Seraing puis contre Malines, avant de retourner au Bosuil pour solder les comptes.

3. Réussir le mercato et amener de la qualité Le mois de janvier est aussi synonyme de mercato. Cela tombe bien : le Standard a besoin de renfort. Les blessures de Nathan Ngoy et Gilles Dewaele combinées aux mises à l’écart de Raskin et d’Amallah pèsent trop sur le niveau général de l’équipe.

Pour progresser, les Liégeois doivent gagner en qualité et cela passe par du renfort. Plusieurs postes ont été ciblés par Fergal Harkin et la direction sportive : un défenseur central, un médian axial, un ailier et un attaquant.

Ce ne sera pas évident d’amener quatre joueurs capables d’apporter directement une plus-value au noyau dans les prochaines semaines mais une ou deux bonne(s) pioche(s) semblent être un élément indispensable pour que cette équipe puisse jouer de manière plus offensive et libérée.

4. Gagner en créativité offensive Ronny Deila l’a encore dit après le partage à Gand : "On doit créer plus d’occasions contre les équipes du top." Les deux derniers matchs, dans la foulée des défaites à Eupen (2-0) et contre l’Union (3-2), avant le break du Mondial, ont rappelé les difficultés des Rouches à convertir en buts leurs occasions.

L’animation offensive est un thème central et la grande question pour le staff, qui a fait travailler le groupe en 4-3-3 pendant le stage de Marbella, pour apporter plus de variété. Le nouveau système n’a pas encore été transposé en championnat, et la reprise sera peut-être l’occasion de l’éprouver.

S’il reste dans sa logique de la défense à trois, Deila sait qu’il doit amener plus de variété, pour surprendre l’adversaire. Le jeu de transition a été un atout utile en première partie de saison.