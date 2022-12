1. Les clubs wallons pas à la fête

Le moins que l’on puisse écrire est que les clubs wallons n’ont pas été des plus heureux en 2022. Pour le Standard, c’est surtout la première partie de l’année qui est totalement à oublier. Après un piètre bilan de 13 points sur 48 (seulement trois victoires sur les seize dernières rencontres de la saison), les Liégeois ont terminé à une triste quatorzième place au classement. Cette saison, la dynamique est différente grâce à de meilleurs résultats (dont une belle série réalisée avec 24 points empochés sur 30) qui place l’équipe à la septième place.

Le Sporting Charleroi, de son côté, pointe cinq rangs derrière l'ennemi liégeois et est plus que jamais malade. Le bilan d’Edward Still était trop mitigé que pour qu’il sauve sa tête, malgré la qualification en Europe Playoffs la saison dernière.

Edward Still n'a pas résisté au mauvais bilan de Charleroi.

Enfin, Seraing est le club wallon le plus mal en point : sauvés de justesse la saison dernière après un barrage face au RWDM, les Serésiens n’ont toujours pas trouvé la bonne formule avec seulement trois victoires cette saison et une lanterne rouge qu’il sera difficile de quitter d’ici la fin du championnat…

2. Le départ de Vincent Kompany

"Le club et l’entraîneur ont analysé la saison écoulée et il a été décidé, d’un commun accord, de se séparer" : c’est par ces mots qu’Anderlecht a annoncé la fin de l’aventure de Vincent Kompany à la tête du club. Figure emblématique des Mauves, le Belge était arrivé en 2019 pour y imposer sa philosophie en donnant plus que jamais sa chance aux jeunes du cru. Le départ de celui qui a ensuite pris la tête de Burnley peut donner le sentiment d’un échec vu que Kompany n’aura pas réussi sa mission de ramener le Sporting en Europe et au sommet du football belge.

Vincent Kompany n'aura pas réussi sa mission à la tête d'Anderlecht. ©BELGA

Alors que cette fin de collaboration peut être vue comme une réelle perte pour notre championnat, elle ressemble aussi à une fin d’aventure assez brusque entre Kompany et le club de son coeur. Depuis, les Mauves ont patiné pour trouver le bon remplaçant alors que "Vince The Prince" trône en tête de Championship avec Burnley...

3. La valse des entraîneurs virés

Il ne fait pas bon être coach en Pro League. Depuis le début de la saison, la moitié des entraîneurs ont perdu leur travail… Tout a commencé avec le licenciement de Karim Belhocine à Courtrai après à peine six journées de championnat. Il a été rapidement suivi par Thalhammer (Cercle Bruges) puis par Danny Buijs (Malines). Dans la foulée, Edward Still et Felice Mazzù ont respectivement fait les frais de la mauvaise passe zébrée et anderlechtoise.

Après son licenciement d'Anderlecht, Felice Mazzù a rejoint Charleroi. ©VKA

Bernd Storck (Eupen), José Jeunechamps (Seraing), Yves Vanderhaeghe (Ostende) et Adnan Custovic (Courtrai) ont aussi reçu leur C4. L’une des principales raisons de ces trop nombreux licenciements est la peur de la descente qui va concerner trois équipes cette saison. Mais cela bouge aussi en haut du classement. Carl Hoefkens est par exemple sur la sellette ces dernières semaines. A qui le tour ?

4. Les supporters prennent négativement le pouvoir

Trop, c’est trop. En l’espace de sept mois, trois rencontres de Pro League ont été arrêtées à cause de supporters. Cela a commencé par le match entre l’Union et le Beerschot qui n’est pas allé jusqu’à sa fin à cause d’une invasion de terrain des fans anversois, mécontents de la descente de leur club en Division 1B. Cela a continué avec l’arrêt définitif du duel entre le Standard et Anderlecht après plusieurs jets de fumigènes de supporters mauves.

Les supporters mauves ont fait arrêter le Clasico. ©Vincent Kalut

Et comme si cela ne suffisait pas, c’est enfin les supporters zébrés qui se sont fait remarquer en stoppant net la rencontre entre Charleroi et Malines alors que leur équipe menait au score… "Cela ne peut plus durer, il faut du changement, a lancé Lorin Parys, le CEO de la Pro League. Espérons, si cela ne traîne pas, qu’une loi soit votée pour début 2023." Avec la volonté d’identifier les fauteurs de trouble et d’empêcher l’introduction d’engins pyrotechniques dans les stades. La prochaine année nous dira rapidement si les responsabilités sont prises par les différentes parties...