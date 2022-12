Le onze probable d’Anderlecht : avec le chouchou et les autres pour trouver les automatismes

Dans les buts, pas de surprise avec la confirmation du statut de titulaire de Van Crombrugge. Le capitaine a joué à Genk, mettant déjà fin au début de rotation avec le jeune Verbruggen en Coupe de Belgique.

Dans la défense, toujours à quatre, Vertonghen et Debast sont partis pour former longtemps la paire. À droite, Murillo s’est ressaisi après une période compliquée. Il veut séduire son nouvel entraîneur. Le souci se pose à gauche. Delcroix a dépanné sans convaincre mercredi. Le jeune N’Diaye est le seul vrai back de formation. Il part avec une longueur d’avance, notamment grâce à sa vitesse pour contrer les rapides ailiers carolos.

Fabio Silva et Adrien Trebel devraient rester dans le onze. ©VKA

Au milieu, Trebel est sorti tôt à Genk (65e) mais il reste une valeur sûre, par sa sécurité balle au pied. Pour l’instant en tout cas, car Riemer a deux chouchous : Ashimeru et Arnstad, les deux concurrents du Français. Le jeune Norvégien a joué les 120 minutes dans le Limbourg. Sera-t-il capable d’enchaîner ou devra-t-il céder sa place à Ashimeru ? On penche pour la première option, vu qu’il y aura tout de même eu cinq jours entre les deux rencontres.

Devant, Silva (qui d’autre ?) devrait être soutenu par le même trident : Amuzu à gauche, Verschaeren dans l’axe et Refaelov à droite. Les remplaçants de mercredi, Ait El Hadj, Angulo et Stroeykens, n’ont pas donné de raison de changer à Riemer. Le chantier offensif étant le plus important, le coach peut être tenté de travailler les automatismes.