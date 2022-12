Un point c’est tout, mais c’est déjà ça

Il faut toutefois pouvoir poser le constat, sans être trop sévère : les qualités de ce Standard ne sont pas au même niveau que des équipes telles que l’Antwerp et Gand, d’un point de vue individuel. Au moins, à l’inverse du match de Coupe, les Rouches ont donc montré de la bonne volonté, et ce qui a ressemblé à de la solidarité, pour tenir le zéro derrière le plus longtemps possible.

Ils auraient même pu revendiquer un penalty, pour une faute de main de Ngadeu, mais M. Lambrechts, après avoir consulté la vidéo, a estimé que ce n’était pas sanctionnable. C’est toujours discutable, et si les Liégeois peuvent avoir des raisons d’être frustrés ce matin, ils doivent aussi admettre qu’ils ne méritaient pas une victoire, même si personne ne crache sur un hold-up quand il se présente.

Poteau et latte

Mais la différence était trop grande et le Standard a fait ce qu’il a pu. C’est finalement une petite victoire d’avoir ramené un point. Cela peut être une base de travail pour rappeler que les valeurs collectives passeront toujours avant les valeurs individuelles. Mais à la rentrée, l’enchaînement St-Trond-Seraing-Malines devra être bien géré.

Ronny Deila n’avait pas apprécié le comportement de ses joueurs, mardi. Il a sans doute été plus satisfait du visage offert ce vendredi soir, dans les intentions au moins.

À Gand, le Standard a tenu bon, donc, mais il a été aidé par la chance, aussi, à l’image des frappes de Hjulsager (19e) sur le poteau et de Vadis sur la latte (45e+1). Il a fallu aussi les arrêts de Bodart, sur une frappe dangereuse de Samoise (46e) par exemple, mais le gardien est là pour ça.

C’était un peu le sens du match du Standard. Tenir le plus longtemps possible et essayer de profiter des coups quand ils allaient se présenter. Toujours installé avec une défense à trois, avec Noubi et Laursen aux côtés de Bokadi pour compenser les absences de Dussenne (malade) et Laifis (suspendu), le groupe de Ronny Deila a dû composer avec les absences (voir ci-contre).

Mais le Standard n’a pas su trouver l’ouverture. Il n’a frappé qu’une fois au but, quand les Gantois ont tenté leur chance près de vingt fois. Pour être efficace, il faut toujours bien finir les transitions, et c’est à peu près tout ce qu’il a manqué aux Liégeois, avec Alzate au milieu, ainsi que Balikwisha et Davida un cran plus haut, en soutien de Perica. La fluidité a manqué et Donnum, sur le côté gauche, n’a pas su amener l’étincelle qui aurait pu faire la différence.

Le constat est là : c’est encore trop moyen, offensivement, et l’idée du 4-3-3 sera peut-être ressortie en 2023. Mais quand une équipe ne sait pas gagner, elle doit réussir à ne pas perdre. C’est au moins ce que les Rouches ont su faire. Rendez-vous l’année prochaine pour voir les progrès.