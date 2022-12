Standard: Deila félicite le jeune Lucas Noubi, qui " sa saisi sa chance"

"C’était important de lui montrer qu’on était là, pour qu’il sente notre motivation et notre confiance", explique Merveille Bokadi, en référence à ce moment charnière. "Lucas a fait un top match, c’est bien pour lui."

Ses chiffres ? 35 ballons touchés, deux récupérations, une interception, quatre duels remportés (dont deux dans les airs) et 12 dégagements. De quoi rendre Deila très heureux. "Son match a été incroyable. Impressionnant. Il était déjà monté au jeu contre Gand en début de saison (NDLR: monté au quart d’heure après l’exclusion de Calut) et avait montré de bonnes choses. Mais c’est encore un gamin. Il va toujours à l’école et concilier les deux n’est pas simple pour garder la constance dans ses prestations. Mais il fallait lui donner une chance. Il l’a saisie. Je suis très content de ce que j’ai vu et ce match va l’aider beaucoup pour l’avenir."