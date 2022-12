Dans une interview accordée à nos confrères de Eleven durant le stage à Marbella, le Norvégien avait évoqué le mercato avec la nécessité de renforcer son équipe, mais aussi l’encadrement. “J’espère que nous recevrons des nouveaux joueurs. Il est important d’ajouter des personnes, mais aussi peut-être d’écarter des joueurs ou membres du staff qui ne sont pas à leur place.”

Faut-il y voir un lien de cause à effet ? Toujours est-il que ces derniers jours, Deila a vu son staff technique être renforcé par l’arrivée d’un nouvel adjoint : l’Écossais Frazer Robertson.

Frazer Robertson arrive de Philadelphia où il était assistant de la seconde équipe.

Amené à Sclessin via le réseau de Fergal Harkin, Robertson vient tout droit de la seconde équipe américaine de Philadelphia, Union 2, où il était assistant coach. Auparavant, Robertson a officié dans une académie au Ghana, la Right to Dream Academy, mais aussi dans le club écossais de St Mirren FC. Frazer Robertson était déjà assis sur le petit banc de l’Antwerp mardi soir.