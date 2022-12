Il y avait-il penalty sur cette main de Ngadeu lors du partage entre La Gantoise et le Standard ? (vidéo)

Alors que le Standard était dans les cordes et ne parvenait plus à sortir de son rectangle, une action anodine se transformait en fait important du match. Alzate parvenait à dévier un centre dans son dos et le défenseur gantois Ngadeu touchait la balle de la main. M. Lambrechts désignait le point de penalty puis revenait sur sa décision après appui du VAR, mais pourquoi ? Soit la position de Ngadeu était jugée hors du rectangle, soit sa main était licite. En tout cas, difficile d’appuyer cette deuxième hypothèse.