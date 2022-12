Standard: du changement à prévoir dans le noyau

En plus des dossiers, très épineux, de Selim Amallah et Nicolas Raskin, d’autres cas devront être réglés d’ici les prochaines semaines. Gojko Cimirot, John Nekadio, Noë Dussenne ou encore Aleksandar Boljevic et Matthieu Epolo, tous sont entrés dans leur dernière année de contrat. “Allons-nous prolonger tous ces joueurs ? C’est impossible à dire. Mais idéalement, j’aimerais réduire le noyau de cinq ou six joueurs”, nous avait encore lancé le directeur sportif lors de notre entretien réalisé durant le stage.

Boljevic, Nekadio… et Dussenne sans doute pas prolongés

Pour certains, il ne fait aucun doute que leur aventure en bord de Meuse prendra fin à l’issue de cette saison. C’est le cas d’Aleksandar Boljevic comme l’avait déjà précisé Harkin en octobre dernier. “C’est un super gars, mais nous devons lui trouver une porte de sortie.” Il en sera de même pour le grand Johan Nekadio, le petit frère de Christian Luyindama, qui avait pourtant accompagné le groupe en stage, mais ne sera pas retenu. Idem pour le capitaine Noë Dussenne. À 30 ans, ce dernier espérait, légitimement, poursuivre l’aventure au Standard où il aurait pu être une sorte de guide pour les jeunes défenseurs rouches. Mais il semblerait que la direction liégeoise souhaite miser sur des joueurs plus jeunes, à l’image de Nathan Ngoy, dont la récente opération est venue freiner sa progression.

Au Standard, on voit en Nathan Ngoy un joueur d'avenir. ©Philppe Crochet

Quid de l’avenir de l’ancien Mouscronnois ? Ira-t-il au bout de son contrat ou une solution sera-t-elle trouvée en janvier ? Une chose est certaine, l’engagement du défenseur central n’en pâtira pas. Dans la même situation que Dussenne puisqu’il vient de fêter ses 30 ans, Gojko Cimirot voit son avenir incertain. Officiellement, aucune décision n’a encore été prise. “On discute avec le club”, nous avait assuré le principal intéressé il y a quelques semaines. Enfin, même s’il est sous contrat jusqu’en 2024, le dossier de Kostas Laifis devra être ouvert par la direction liégeoise. S’il ne part pas cet hiver ou l’été prochain, Laifis se retrouvera dans la même situation que les joueurs précédemment cités au même titre que Bope Bokadi !

Dans le sens inverse, le Standard espère pouvoir se renforcer cet hiver. Idéalement, c’est un défenseur central, un médian axial, un ailier et un attaquant que le staff sportif aimerait voir débarquer.