Footgate:les transactions pénales de 10 suspects approuvées

Dix d'entre eux ont désormais conclu un accord de transaction pénale. Cela ne signifie pas qu'ils reconnaissent leur culpabilité d'un point de vue pénal, mais bien sur le plan civil. Sous réserve du paiement d'une certaine somme, ils ne doivent pas se présenter devant le tribunal correctionnel et évitent ainsi une condamnation pénale. Cependant, ils doivent indemniser les parties lésées. Plus précisément, cela signifie qu'ils doivent payer les taxes que les autorités fiscales ont perdues à cause des contrats falsifiés.

Selon divers médias, il s'agit du président du Club de Bruges Bart Verhaeghe et du manager brugeois Vincent Mannaert; du manager du club de Gand, Michel Louwagie; du manager du KV Courtrai Matthias Leterme; des anciens membres du conseil d'administration Herbert Houben, Patrick Janssens, Herman Nijs et Filip Aerden du Racing Genk; de l'ancien membre du conseil d'administration Paul Van der Schueren de l'OH Louvain; ainsi que d'Erwin Lemmens, entraîneur des gardiens de but à la Fédération belge. Ils auraient tous commis des faux en écriture en concluant des transferts ou en préparant de fausses factures pour payer, en partie, des agents ou des entraîneurs au noir.

Le parquet fédéral ne fait pas de commentaires sur ces noms ni sur les montants qu'ils doivent payer dans le cadre de l'accord, mais n'exclut pas la possibilité que d'autres suspects concluent un tel accord à l'avenir.