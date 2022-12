M. Deila, comment expliquez-vous la défaite ?

On a manqué d’énergie, le tempo n’était pas bon, l’implication pas assez présente. On traverse une période difficile, il y a trop de choses négatives autour de l’équipe. On doit se rassembler, reconstruire, et retrouver de l’énergie positive. Ensuite on parlera de football. Ce soir, j’avais l’impression que l’équipe était perdue.

Le déplacement à Gand arrivera vite. Ces soucis en déplacement sont-ils inquiétants ?

Ce n’est pas excuse, on doit régler ça. On doit donner plus. C’est un challenge important qu’on doit relever. Ce n’était pas nous, ce soir. On avait dit de prendre du plaisir, mais après dix ou quinze minutes correctes, on a été trop individualiste. On ne se battait plus l’un pour l’autre. On n’a rien créé, on doit trouver une manière de se remobiliser.

Le souci offensif est-il le plus gros souci ?

Ce n’était pas une question de foot, d’attaque ou de défense, ou de système. L’équipe n’était pas assez présente. Je ne suis pas trop inquiet car on avait des expected goals, avant. La seule chose vraie est qu’on n’était pas prêt.

Vous avez travaillé pendant la trêve un système avec une défense à quatre, mais avez débuté avec trois centraux. Pourquoi ?

C’était notre meilleure manière d’avoir le contrôle. On connaît ce système, et on a eu des succès avec celui-ci. Ce n’est pas ça le problème.