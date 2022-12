Fabio Silva a souvent semblé seul sur son île. Et seule constante du poste le plus avancé. Sebastiano Esposito aurait dû être son complément ou, au moins, son concurrent mais il n’est jamais arrivé à trouver ses marques à Anderlecht. Même si le retour de l’Italien à l’Inter n’est pas encore réglé, Anderlecht aimerait acheter (ou à défaut, louer) un numéro 9. Et même deux s’il venait à devoir rentrer prématurément à Wolverhampton.

Viser juste avec un budget serré

Les Mauves auraient aimé attirer un buteur à la fois prolifique et expérimenté. Une sorte d’assurance but… à bas prix. Un tel joueur sera difficile à trouver, surtout en janvier, mais les Mauves ne désespèrent pas de tendre vers ce profil, quitte à faire des concessions. Les quelques noms qui filtrent sont davantage des jeunes sur lesquels le club compte miser à long terme.

Il faut également un latéral gauche au plus vite. Hannes Delcroix pourrait dépanner à ce poste pour l’instant. Moussa N’Diaye est le seul joueur taillé pour le poste. Il est jeune et a besoin de concurrence pour grandir. Anderlecht a laissé filer Sergio Gomez dans la perspective de jouer avec un faux latéral gauche (Francis Amuzu). Avec le retour d’une défense à quatre annoncé, il est temps de pallier le départ de l’Espagnol. Comme pour l’attaquant, il faudra viser juste car le budget est serré.

Anderlecht continue également de scruter le marché en quête de bonnes affaires. On nous a récemment confirmé l’intérêt du club pour Tiago Gouveia, ailier du Benfica prêté à Estoril. D’autres joueurs, notamment capables de jouer derrière l’attaquant, pourraient faire partie de la liste d’achats.

Et qu’en dit le coach ? Pas grand-chose, finalement. Brian Riemer a botté en touche malgré une certaine insistance dans nos questions. “Un coach ne dira jamais : 'Non, non, non, je ne veux pas de nouveaux joueurs', a-t-il lancé dans un éclat de rire. Mais j’ai décidé de me concentrer sur ce que j’ai à ma disposition. Le mercato n’est pas encore ouvert. Je laisse cette thématique pour plus tard.”