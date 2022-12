Bodart et Deila ne cherchent pas d'excuses après la déroute : "On a montré un très mauvais visage"

Frey : “Notre début de match n’était pas terrible mais le 1-0 nous libère complètement. Je suis l’homme du match mais l’équipe entière mérite cette récompense. On est au prochain tour et c’est le plus important. On est bien en championnat et dans la Coupe, on a des grandes ambitions mais il faut continuer à travailler car la saison est encore longue. On va maintenant se reposer et se préparer pour le prochain match, il faut s’inspirer de l’Argentine qui ne s’arrête jamais de courir pendant un match”.

Butez : “J’avais dit à la mi-temps qu’il fallait vite mettre le deuxième. On est content de la qualification, on est juste un peu inquiet avec les deux, trois blessés mais on va savourer cette victoire. Même quand le Standard était à dix, on a continué à mettre le pied et jouer vers l’avant, on a maintenant hâte de jouer contre Westerlo en championnat”.

Balikwisha : “Pendant quinze minutes ça a été mais après on n’était plus dans les duels et l’état physique. Il faut directement se remettre au travail et réagir vendredi. Ce qui est fait est fait, ce n’est pas grave et il faut directement penser au match de vendredi”.

Alderweireld: "On a fait un bon match et je suis content avec la qualification. La déception de la Coupe du monde ne partira certainement jamais mais je suis de retour ici et je dois faire le changement dans ma tête".

Deila: "On ne reverra pas un match comme ça du Standard, on a manqué de tempo, d'agressivité. On est vraiment dans une période difficile. Il y a trop de choses négatives qui arrivent autour de l'équipe et on doit vraiment se rassembler et tous tirer dans le même sens. Nos quinze premières minutes étaient bonnes mais après c'est vraiment devenu très compliqué. Le fait de joueur à l'extérieur n'est pas une excuse, on doit juste donner plus".