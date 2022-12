Le Standard mené par l'Antwerp (1-0), l'Union et Ostende dos à dos (1-1), les huitièmes de Coupe de Belgique en direct

Les Rouches reprennent leur saison ce mardi 20 décembre en affrontant l'Antwerp après plus d'un mois de trêve liée à la Coupe du monde au Qatar. Les Standardmen doivent se relever après des matchs décevants avant le Mondial, avec notamment deux défaites en championnat contre Eupen et l'Union et une qualification pour les 8e de finale de Coupe, donc, qui se joue ce mardi.