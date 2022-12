Anderlecht: quel sera le premier onze de Riemer, face à Genk ?

Et aussi pour faire des choix forts. Il a une large partie de son effectif à disposition, à l’exception de quelques blessés comme Julien Duranville, Marco Kana ou Killian Sardella, et devra former un premier onze. Avec encore beaucoup d’interrogations après avoir tenté plusieurs formules dans son 4-2-3-1.

Verbruggen en Coupe ?

La logique de groupe voudrait que Bart Verbruggen, héros de la séance de tirs au but face au Lierse au tour précédent, soit maintenu dans les cages. Anderlecht veut faire du Néerlandais son futur numéro 1 et sait qu’il doit aussi penser à le mettre dans de bonnes conditions pour son évolution.

Le discours de Jesper Fredberg, le nouveau CEO, souhaitant voir Anderlecht jouer en Europe la saison prochaine, pourrait pousser son nouveau coach à aligner sa meilleure équipe pour mettre toutes les chances de son côté. Difficile dès lors de se passer du capitaine Hendrik Van Crombrugge.

Vertonghen pour repousser Hoedt hors de l’équipe

La défense a dû faire sans trois joueurs durant un mois. Zeno Debast, Jan Vertonghen et Moussa N’Diaye étaient à la Coupe du monde puis ont reçu quelques jours de congé. Le nouveau coach a également dû faire sans Kana et Sardella, blessés. Il a donc rappelé Wesley Hoedt pour le dernier match amical. Un retour du Néerlandais n’est pas à l’ordre du jour. Il semble improbable à ce stade qu’il entre en ligne de compte vu son passif.

La situation de Hoedt n'a pas évolué. Un retour en grâce n'est pas à l'ordre du jour.

Absent du match amical contre le Raków Czestochowa, Vertonghen devrait avoir récupéré pour occuper le poste à gauche de l’axe défensif. Debast jouera à droite. Amir Murillo est incontournable sur son flanc droit. Tout comme Hannes Delcroix à gauche. N’Diaye est seulement revenu au club en fin de semaine.

Ashimeru pour ses qualités de pressing

Face au Panetolikos, le duo Majeed Ashimeru – Amadou Diawara avait bien fonctionné au point d’être reconduit une semaine plus tard. Avec un tout autre résultat. Leur complémentarité (le premier assurait le pressing, le second la couverture) a laissé place à une première partie de match très pauvre de leur part.

Le Ghanéen pourrait toutefois rester dans l’équipe. Son profil correspond à ce que demande Riemer d’un numéro 8. Avec Adrien Trebel derrière lui ? La chance est grande. Avec son expérience et ses qualités en couverture, le Français peut être le parfait pare-chocs devant la défense.

Kristian Arnstad veut se frayer une place dans cet entrejeu. Le jeune norvégien avait bien commencé la saison mais s’est fait plus discret ces derniers mois.

Le trois habituels ou la surprise Stroeykens derrière Silva

Fabio Silva sera titulaire en pointe. De retour d’une blessure au genou, le Portugais est l’absolu numéro 1… en l’absence de concurrence. Mario Stroeykens est davantage vu comme un joueur de soutien. Riemer l’a prouvé en l’alignant à gauche en stage en Crète.

Le jeune Bruxellois avait d’ailleurs bien fait les choses avec de bonnes rencontres dans l’ensemble. Mais sera-ce assez pour déloger Yari Verschaeren, Francis Amuzu ou Lior Refaelov ? Ce dernier est le plus susceptible d’être mis en difficulté par l’exigence physique du jeu de Riemer mais son expérience et son talent pour faire la différence font de lui une clé offensive d’Anderlecht. Anouar Aït El Hadj a également été impliqué en préparation mais part de plus loin que les quatre autres dans la hiérarchie.