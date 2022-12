Charleroi s’incline lourdement en amical au Stade de Reims

Il y a eu beaucoup de déchets dès l’entame de match mais, après une hésitation de Koffi, Charleroi se créait pourtant sa première véritable occasion : une tête de Zorgane sur un centre de Nkuba, repoussée par le poteau (23e). La frappe de Kayembe finissait, elle, hors cadre (30e).

Le Sporting était dans un premier temps plutôt bien en place en perte de balle mais il a clairement manqué d’engagement et de justesse. Illustration avec le penalty un peu stupidement concédé par Nkuba, en retard. En puissance, Balogun prenait Koffi à contrepied (1-0, 37e). Le gardien burkinabé, qui doit regagner ses galons de titulaire, était plus heureux sur une frappe de Adeline en reconversion rémoise (45e). Celle menée par Nkuba pour Badji était sauvée de justesse par Foket (51e).

Offensivement, Charleroi a trop souvent opéré les mauvais choix dans la dernière ou l’avant-dernière passe. On a senti ce vendredi une équipe encore en manque de confiance voire, plus inquiétant, d’idées claires et d’application.

Alors que le jeu était rythmé par de nombreuses approximations techniques, sur une nouvelle action brouillonne dans le rectangle carolo, Adeline poussait le ballon au fond (2-0, 60e).

Deuxième période affligeante

Après la première heure de jeu, Felice Mazzù opérait dix changements. Seul Kayembe restait sur le terrain – ensuite remplacé par Nkuba pour les 25 dernières minutes – et l’équipe était alors disposée en 3-5-2 avec Benbouali et Descotte en attaque. La prestation collective s’est dégradée. Pratiquement aucun de ces joueurs n’a marqué des points et Reims a alors pris le dessus sur un Sporting amorphe, voire absent par moments.

Le troisième but, inscrit par Zeneli d’une frappe à l’entrée du rectangle qui semblait prenable pour Patron, est venue sanctionner cette attitude. Mais le gardien français s’est ensuite bien rattrapé en détournant deux envois rémois à bout portant. Sans lui, et sans la maladresse de Zeneli, le score aurait pu être bien plus lourd.

Dans une dernière partie de match un peu meilleure bien que brouillonne, Hosseinzadeh pensait réduire l’écart, de la tête, mais il était signalé en position hors-jeu par… un membre du staff rémois qui avait pris la place de l’un des juges de ligne.

La frappe enroulée de Descotte était quant à elle détournée par une belle envolée de Pentz (102e). Malgré quelques combinaisons intéressantes en fin de match, Charleroi est resté muet. À dix jours de la reprise du championnat, Felice Mazzù a beaucoup de pain sur la planche.

Charleroi (1er heure) : Koffi ; Bager, Marcq, Boukamir ; Nkuba, Zorgane, Ilaimaharitra, Kayembe (87e Nkuba) ; Mbenza, Gholizadeh, Badji.

Charleroi (2e heure) : Patron ; Wasinski, Andreou, Bessilé ; Tchatchoua, Morioka, Heymans, Kayembe, Hosseinzadeh ; Descotte, Benbouali.

Les buts : 1-0 Balogun (37e), 2-0 Adeline (60e), 3-0 Zeneli (75e).