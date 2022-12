Ce dernier chiffre positif vient de l’augmentation de capital qui a eu lieu en fin d’année 2021. Marc Coucke a consenti un gros effort financier et a été accompagné par Geert Duyck et Wouter Vandenhaute. Via leur société Mauvavie, ils ont investi dans le club.

Il s’agit donc d’une façade. Anderlecht continue de perdre énormément d’argent et les récents choix (le recrutement de Mazzù, le mauvais mercato) n’améliorent pas l’état des finances. Actuellement, les coûts opérationnels restent trop élevés pour rêver d’exercices à l’équilibre.

Les hommes à la tête du club ne pourront toutefois pas ajouter de l’argent de leur poche chaque année. Peter Verbeke a annoncé un projet à cinq ans pour redresser les finances du club. Seul l’avenir dira si son plan était le bon.

