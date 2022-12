Le Standard doit encore travailler s’il veut surprendre

Suspendus pour la rencontre de mardi prochain (20h45) au Bosuil, Nicolas Raskin et Philip Zinckernagel (qui sera également privé du déplacement à Gand le vendredi 23), ne figuraient pas dans le 11 de base comme ce fut le cas lors des autres matchs de préparation durant le stage estival à Marbella. Si le Standard s’est incliné sur le plus petit écart (0-1), l'essentiel était ailleurs pour Ronny Deila.

Muet, le Standard se fait surprendre en fin de match par Valenciennes (0-1)

Le 4-3-3 confirmé

”On a encore besoin de temps pour maîtriser ce système”, assurait William Balikwisha, depuis Marbella, à propos du passage des Rouches en 4-3-3. Ce système était encore d’application ce mercredi face aux Français. Mais à la différence des rencontres face à l’Olympiacos et Nice, Ronny Deila modifiait sa charnière axiale. Bokadi, qui avait pourtant formé une bonne paire avec Laifis, laissait sa place au capitaine Noë Dussenne. Faut-il y voir un indice par rapport à l’axe défensif qui sera aligné au Bosuil mardi prochain ? Ce n’est pas impossible.

On notera que Noë Dussenne a manqué la conversion d’un penalty en première période, penalty forcé par Aron Dönnum (sorti avant la pause par mesure de précaution après un choc à la tête). Face aux Français, les Standardmen se sont montrés appliqués et bien organisés durant 80 minutes avant de se faire surprendre sur une phase arrêtée.

Cimirot indispensable à l’équilibre

Nicolas Raskin suspendu, et dont l’avenir en bord de Meuse est plus que jamais incertain puisque le dossier de sa prolongation ne semble pas aboutir, c’est Gojko Cimirot qui, comme durant le stage, a occupé le poste de sentinelle devant la défense avec, devant lui, deux numéros 8 : Balikwisha et Alzate. On a noté que le trio a très bien fonctionné, notamment dans les petits espaces, libérant ainsi de la place pour les ailiers, Davida et Dönnum, ou encore les backs, Laursen et Fossey.

Gojko Cimirot a touché un nombre incalculable de ballons face à Valenciennes.

Mais ce qui a surtout frappé, c’est l’importance du médian bosnien à la construction. Cimirot n’a pratiquement pas perdu un seul ballon et il était le Rouche que ses équipiers cherchaient en permanence au coeur du jeu. Un retour dans l’entrejeu qui semble faire du bien à celui qui avait été repositionné tout un temps en défense centrale dans un système à trois derrière.

Ohio passe devant Perica

En plus de la présence de Noë Dussenne à la place de Bope Bokadi, Ronny Deila opérait un autre changement dans son 11 de base. Sur le front de l’attaque, Noah Ohio, très en vue lors du stage et double buteur contre l’Olympiacos, prenait la place de Stipe Perica qui, lui, avait peiné à se ménager des occasions durant le séjour espagnol.

Noah Ohio a été préféré à Stipe Perica pour l'ultime match de préparation.

Le Néerlandais s’est montré volontaire mais parfois un peu trop précipité dans ses enchaînements provoquant plusieurs pertes de balle. Devant le but, il s’est montré dangereux peu après la demi-heure avec une frappe croisée bien captée par le gardien. À l’instar de ses attaquants Ohio et Perica, le Standard doit encore travailler son animation offensive s’il veut surprendre ses adversaires durant la deuxième partie de la saison.