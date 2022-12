Incidents à Charleroi – Malines : le Sporting devant le Conseil disciplinaire ce vendredi

Rappel des faits

Le 12 novembre dernier, juste avant la trêve internationale, Charleroi recevait Malines dans le cadre de la 17e journée de championnat. Le contexte s’annonçait houleux entre les supporters carolos et leur direction.

En avant-match, une poignée d’Ultras avaient tenté de forcer les grilles au pied de la tribune 1 et causé quelques dégâts mobiliers. Ils reprochaient notamment à la direction, mise au courant de certaines actions de protestation, d’avoir confisqué leurs tifos. Dans ces banderoles était dissimulée une partie du matériel qui allait être utilisé pour perturber la rencontre, dont des balles de tennis et des fumigènes. Tout n’a pas été confisqué puisque, dès la deuxième minute, une pluie de petites balles jaunes s’est abattue dans le rectangle au pied de la tribune 4. Cette première action attendue et coordonnée a nécessité une courte interruption du match mais pas de rentrée aux vestiaires.

Le coup des balles de tennis n'est pas une première à Charleroi. ©PCR

Deuxième épisode. À la douzième minute (symbole du “douzième homme”), la tribune 4 a balancé des fumigènes et des pétards. Ce qui a logiquement contraint l’arbitre Jasper Vergoote à renvoyer les joueurs aux vestiaires pour une dizaine de minutes, comme l’exige la procédure inscrite au règlement.

On pensait que c’était tout mais, à force de jouer avec le feu, il y a eu brûlure.

À la 67e minute, alors que Charleroi menait 1-0 et semblait proche du deuxième but, deux fumigènes émanant d’actes isolés du groupe Block 22, voisin des Storm Ultras, ont atterri sur la pelouse tout près du piquet de corner à l’opposé de l’action de jeu en cours. Les Malinois ont rapidement signalé à l’arbitre qui a pris la décision de stopper définitivement le match, provoquant l’incompréhension et la colère du staff, des joueurs et des dirigeants. Dingue, stupide et indéfendable.

Les Storm Ultras, le groupe le plus influent de la T4, ont rapidement apporté ses éclaircissements en déclarant en substance avoir été dépassés par l’ampleur de l’action qu’ils souhaitaient mener bien que le fumigène fatal n’ait pas été lancé par l’un de ses membres. Le mal était fait. Et lourd de conséquences, en interne comme vis-à-vis du monde extérieur.

Quelles sanctions ont déjà été prises ?

Consciente de sa position délicate aux yeux de la Fédération, la direction de Charleroi a pris les devants dans ce dossier. Dans un communiqué, il s’est dit “pleinement conscient que les résultats actuels de son équipe première ne répondent plus aux attentes de certains de ses supporters […] et déplore le climat délétère qui a précédé et entouré la rencontre.”

Quelques jours après les incidents, le club a décidé de sanctionner une partie de ses supporters, à savoir des représentants des Storm Ultras et du Block 22, pour les cinq prochains matchs : deux à domicile et trois à l’extérieur. Une sanction plus ou moins ciblée puisqu’elle toucherait environ 100 à 120 supporters.

En faisant montre de bonne foi, de proactivité et de sensibilisation, la direction vise la clémence de la Fédération pour ainsi éviter du huis clos total qui punirait l’ensemble de son stade et lui ferait perdre encore plus d’argent (compensation éventuelle pour les abonnés, perte sèche liée au catering, au VIP…) tout en nuisant à sa réputation.

Comment ça fonctionne ?

Ce vendredi à 13h, le Conseil disciplinaire, entité de la Fédération belge de football basée à Tubize, entendra les arguments du club carolo. La séance est publique. A priori, il n’y aura pas d’annonce dans la foulée. Le Conseil disciplinaire devrait plutôt rendre sa motivation en début de semaine prochaine. Selon la sanction, Charleroi aura l’opportunité d’interjeter appel auprès de la Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS), organe indépendant.

Les stewards carolos pourraient être en congé forcé en cas de huis clos. ©PCR

Que risque Charleroi ?

Le Sporting étant déjà en sursis d’incidents survenus lors de la réception de Courtrai (2-2, le 18 octobre), il a hérité d’une amende totale de 75 000 € : les 50 000 € de Malines s’ajoutant aux 25 000 € de Courtrai. Clairement, cette fois, il risque du huis clos total comme le requiert le Parquet de l’Union belge. Au moins un à domicile et peut-être un en déplacement. Au minimum. Affaire à suivre.