Muet, le Standard se fait surprendre en fin de match par Valenciennes (0-1)

Afin de préparer au mieux la semaine prochaine qui s’annonce intense avec le second déplacement de vendredi, en Pro League, à Gand, le Standard affrontait les Français de Valenciennes (6es de Ligue 1) ce mercredi après-midi. Pour cet ultime match de préparation, Ronny Deila reconduisait son système en 4-3-3 travaillé durant tout le stage hivernal en Espagne.

Du changement dans le 11

Mais alors que les 11 de base étaient quasiment identiques contre l’Olympiakos et contre Nice, Ronny Deila opérait deux changements. Dussenne retrouvait sa place aux côtés de Laifis reléguant Bokadi sur le banc et Ohio, très en vue à Marbella, prenait la place de Perica. Dönnum, qui a dépanné au back gauche durant le stage, remontait d’un cran à la faveur du retour de Laursen.

Noah Ohio était finalement préféré à Stipe Perica en pointe.

Pour cette répétition générale, les Liégeois étaient très appliqués et volontaires. Durant plus de 45 minutes, les Rouches n’ont rien laissé aux Français. Bien plus présents offensivement, les hommes de Ronny Deila auraient pu passer devant via des tentatives de Davida ou encore Ohio. Mais le point d’orgue de ce premier acte était le penalty provoqué par Aron Dönnum après quelques beaux gestes techniques. Un penalty manqué par Noë Dussenne ou plutôt bien dévié par le portier français.

Quelques instants avant la pause, Aron Dönnum, qui passait juste à côté du 1-0, se blessait à la tête et était contraint, par mesure de sécurité, de sortir. Après le repos, les deux équipes se neutralisaient mais dans l’ensemble, le Standard n’a rien concédé ou presque à son adversaire. Deila opérait à quatre changements peu après l’heure de jeu afin de donner des minutes à Bokadi, Melegoni, Canak et Perica.

Alors que Valenciennes était peu dangereux, les Liégeois se faisaient surprendre sur une phase arrêtée. Un long ballon venu de la gauche traversait toute la défense avant que Kaba ne le prolonge dans le but. Moins de 90 secondes plus tard, Arnaud Bodart évitait le 0-2. On relèvera également les montées au jeu de Raskin et Zinckernagel, qui seront suspendus à l’Antwerp (ainsi qu’à Gand pour le Danois), juste après l’ouverture du score.

Dragus pourra jouer à l’Antwerp

Rattrapé par le Comité Disciplinaire de l’Union belge pour avoir provoqué les supporters d’Anderlecht lors du dernier Clasico arrêté prématurément, Denis Dragus s’est vu infliger un match de suspension. Une décision contestée par la direction liégeoise qui a fait appel.

Voici la provocation reprochée à Denis Dragus face à Anderlecht. ©SES

Cet appel sera jugé le vendredi 23. Le Roumain pourra donc bien jouer mardi prochain à l’Antwerp. Si la décision survient avant 18 heures le vendredi 23 et que la suspension est confirmée, Dragus manquera alors le match du soir (20h30) à Gand.

Le technique du match

Standard : Bodart, Fossey (81e Zinckernagel), Dussenne (66e Bokadi), Laifis, Laursen, Balikwisha (81e Raskin), Cimirot, Alzate (66e Melegoni), Davida (66e Canak), Ohio (66e Perica), Dönnum (42e Dragus).

Le but : 80e Kaba (0-1).