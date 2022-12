Hervé Koffi: "Je ne souriais plus en arrivant dans le vestiaire le matin"

Après quelques jours de soin et de repos, il avait tout de même pu rejouer en portant un casque. "Se remettre de ce choc est un défi personnel pour Hervé", avait déclaré Edward Still à l’époque. Dix mois plus tard, le sentiment renvoyé vers l’extérieur peut laisser penser que ce défi n’est pas encore totalement accompli. Et cela s’explique.

Sourire perdu

Cette saison, dans la continuité de la deuxième moitié de la précédente, l’international burkinabé traverse une nouvelle zone de turbulences. Entre méforme physique, doutes psychologiques et erreurs techniques, il a carrément perdu sa place de titulaire durant cinq matchs, au mois d’octobre, au profit du numéro 2 Pierre Patron. Un choix fort et compréhensible de la part du précédent entraîneur Edward Still, mais que Koffi ne partageait qu’à moitié.

"À ce moment-là, on accumulait les défaites, donc le coach a essayé de trouver une solution en changeant de gardien, nous a-t-il confiés lors du stage en Turquie. Je peux comprendre. Mais moi, j’espérais qu’il me laisse titulaire pour surmonter mes problèmes parce qu’en étant mis en dehors du groupe, en vivant les matchs en tribune, ça a encore impacté mon moral. Par la Grâce de Dieu, ça commence à aller mieux. Cette trêve durant la Coupe du monde m’a fait du bien, même si j’ai eu peu de repos avec ma sélection en équipe nationale. J’espère que la deuxième moitié de la saison sera meilleure que la première. Je sais que je n’ai pas été top."

Pour cela, le "Chat" doit se sentir à nouveau bien dans son corps et parvenir à définitivement surmonter ses démons. Pas simple dans un milieu sous pression constante où le doute est systématiquement perçu comme une faiblesse. "Mentalement et physiquement, je ne me sentais pas bien, sans trop vraiment comprendre pourquoi. Il y a eu beaucoup de choses, un peu de tout, explique-t-il pudiquement. Heureusement, le coach et le staff ont rapidement décelé mon mal-être et ils ont essayé de m’aider. Tout le monde connaît ma joie de vivre au quotidien et tout le monde voyait bien que je ne souriais plus en arrivant au vestiaire le matin."

Assis dans un sofa du lobby de l’hôtel Kamelya Selin où Charleroi terminait son stage hivernal samedi, Koffi se redresse lorsqu’on évoque le tabou de la dépression dans la sphère du football. Il concède timidement : "Cela peut arriver à n’importe qui durant une carrière. Même plus souvent qu’on ne l’imagine. Je crois que beaucoup de joueurs vivent la même chose, mais qu’ils le cachent, qu’ils n’osent pas en parler."

Rumeurs et paternité

Le manque de confiance, les attentes grandissantes et les sollicitations extérieures peuvent partiellement expliquer sa méforme du début de saison et l’engrenage qu’ils ont pu provoquer. "Beaucoup de gens pensaient que je ne resterais qu’une saison à Charleroi. Que j’allais déjà pouvoir rejoindre un plus grand club après une bonne saison, reconnaît-il. Durant l’été, j’ai reçu beaucoup de messages et de questions sur un éventuel départ. J’ai entendu des choses et j’ai porté trop d’attention sur ce qui pouvait se dire autour de moi. J’interpellais moi-même mon agent pour essayer de savoir. Ça m’a un peu tracassé. Il m’a parlé de certaines sollicitations mais, dans ma tête, j’ai ensuite compris qu’il valait mieux que je reste à Charleroi. Plutôt que de penser à franchir une étape, le plus important était de confirmer dans un club où je me sens à l’aise et qui me fait confiance."

À l’époque, alors qu’il n’était pas au top de sa forme, sa deuxième paternité a également été une source compréhensible de préoccupation et d’impatience. C’est tout récemment, dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 décembre, que sa compagne a donné naissance à leur petite fille. "Je remercie le coach de m’avoir autorisé à rester en Belgique pour vivre ce moment de joie. Mes nuits étaient courtes, mais tout le monde va bien, je suis heureux."

Une bonne nouvelle qui, il l’espère, va l’aider à retrouver ses sensations et son niveau pour récupérer sa place pour de bon. "Je veux travailler dur et aider l’équipe", martèle Koffi.

Jeudi dernier en amical contre Besiktas (2-1), Felice Mazzù a réparti équitablement le temps de jeu entre les deux premiers gardiens. Patron a joué la première mi-temps et Koffi la seconde. Il a détourné un penalty qu’il avait lui-même provoqué. "La relation entre Pierre et moi n’a pas changé. On continue de se parler, de s’encourager. Le coach des gardiens (NDLR : Cédric Berthelin) m’aide aussi énormément."

Et le discours attentionné de Felice Mazzù le rassure : "Dès le premier jour, au petit-déjeuner, j’ai senti son approche chaleureuse dans son accolade. Le groupe en a besoin. Moi aussi. On veut repartir de l’avant. Cela passera par le travail mais, surtout et avant tout, par le plaisir sur le terrain."

À l’heure actuelle, la hiérarchie des gardiens pour le deuxième tour n’est pas encore définie, a déclaré Mazzù (lire nos éditions de ce lundi). Koffi confirme, conscient qu’il a des choses à prouver : "On verra bien, sourit-il. Je ne peux pas donner trop de détails. Je sais que le coach a vu beaucoup de nos matchs cette saison et qu’il a remarqué de bonnes et de moins bonnes choses concernant les gardiens. Ce sera à moi de bosser dur, de lui montrer que je peux aider l’équipe et que je mérite cette place de numéro 1."

Dans son discours, le "Chat" est prêt à rebondir. Il reste à le confirmer sur le terrain. Pour définitivement tourner la page de ce fichu 2 février 2022.