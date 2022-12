Mazzù dresse son bilan après le stage hivernal de Charleroi : “C’est quand il y aura des joueurs en tribunes qu’on verra si le groupe vit bien”

Le stage

Après une première semaine d’entraînement en Belgique, l’ambiance de travail était détendue durant le stage en Turquie du 3 au 10 décembre. “Je suis très content, on a travaillé dans une atmosphère très positive, pointe Felice Mazzù. Au-delà du sportif, j’ai vu des discussions, des échanges et des sourires entre les joueurs. Le groupe commence à faire des activités ensemble et c’est aussi ce que je cherchais. C’est un aspect important à mes yeux.”

Pour autant, il ne faut pas croire que les joueurs étaient en vacances même si on a eu l’impression d’une charge inférieure aux stages précédents sous Edward Still. “Je n’en suis pas sûr et il y a des acquis du premier tour, répond Mazzù. Il faut différencier d’un côté la partie purement physique avec Frédéric Renotte (NdlR : le préparateur physique) et d’un autre l’intensité exigée lors des exercices purement foot. Le physique se travaille aussi comme ça.” Les séances étaient tout de même moins nombreuses et moins longues que sous Still mais les deux entraîneurs prônent, on le sait, des méthodes différentes.

Les Zèbres trottinent sous l'impulsion du préparateur physique Frédéric Renotte.

Mazzù encore : “Quand le classement n’est pas à la hauteur des espérances, il faut trouver la meilleure manière pour que les joueurs éprouvent du plaisir. Ce n’est pas évident d’être sous pression comme ils l’ont été jusqu’ici cette saison, donc les tamponner constamment avec du physique n’est selon moi pas la bonne solution. Si problème il y a eu au premier tour, je ne pense pas qu’il ait été d’ordre mais plutôt mental.”

Si l’ambiance était au beau fixe au bord de la Méditerranée, Mazzù sait que c’est un paramètre qui reste fragile dans les têtes. “Je sens les joueurs plus ouverts que la première semaine mais ce n’est pas une garantie de succès ni de durée. On est dans une situation de stage, de tournante en match amical et donc tout le monde est content. Mais il faudra garder cet état d’esprit là lors des matchs officiels. C’est à ce moment-là, quand il faudra faire des choix et envoyer des joueurs en tribune qu’on verra si le groupe vit bien. En tout cas, je fais tout pour qu’ils se sentent bien tout en essayant de garder de la discipline et du respect.”

Mazzù donne davantage de liberté à ses joueurs mais n’hésite pas à les remettre à leur place si le besoin s’en fait sentir. On l’a vu lors des séances en Turquie, personne n’est au-dessus du groupe et personne n’échappera aux efforts collectifs.

Le Carolo Marco Ilaimaharitra (à droite) est poursuivi par Arthur Masuaku lors du match amical contre Besiktas, le 8 décembre en Turquie.

Le système de jeu

Avec le noyau actuel et au vu de la situation, changer de système semble pour l’instant risqué. Jeudi, lors du premier match amical disputé en Turquie, la défense à trois – que Mazzù utilisait déjà l’Union et à Anderlecht – a logiquement été maintenue dans un 3-4-3 initial que l’on sent modulable. “L’idéal, comme on en a déjà parlé avec la direction, est de pouvoir posséder des profils qui nous permettent de changer de système, expose Mazzù. Mais ce n’est pas évident dans la mesure où les joueurs ont des acquis – dans une défense à trois – depuis presque deux saisons, donc je ne veux pas tout bousculer d’un coup en cours de saison. Quand vous êtes dans une spirale positive, les joueurs sont plus frais et réceptifs aux changements, c’est différent dans notre cas.”

"Un peu d’expérience et de maturité nous feraient du bien."

Mazzù a malgré tout tenté des expérimentations, jeudi. Damien Marcq en défense centrale, c’était un choix délibéré ; Anthony Descotte sur le flanc droit plutôt par manque de solution. “Cela ne veut pas dire que Damien jouera d’office défenseur central mais je pense qu’un peu d’expérience et de maturité nous feraient du bien, surtout quand une équipe se trouve dans une mauvaise passe. Mais il y a du monde à ce poste et il faudra trouver le meilleur équilibre possible. Quant à Descotte, je trouve qu’il s’en est bien sorti alors qu’il n’a pratiquement jamais joué comme seul ailier. Mais je vais certainement le revoir en pointe parce que c’est sa meilleure position et je ne peux pas lui enlever du crédit en le faisant jouer ailleurs.”

En cas de pépin, on a également questionné Felice Mazzù sur un éventuel replacement de Loïc Bessilé comme défenseur latéral gauche ou de Jonas Bager à droite, où il a déjà évolué au début de sa carrière. Il n’est pas convaincu : “Je ne pense pas que Loïc soit prêt mentalement à évoluer sur un côté. Il a plutôt un profil de gagneur de duels et de positionnement plutôt qu’un profil de projection et d’infiltration. On verra, mais aujourd’hui je ne pense pas. Quant à Jonas, je l’ai eu deux saisons à l’Union et je connais sa mentalité de Viking. Il donnera sa vie mais sa meilleure position est dans l’axe.”

Jonas Bager, à droite de l'image, a retrouvé Mazzù à Charleroi.

Le mercato

Le marché des transferts n’ouvre que le 4 janvier en Belgique mais un aveugle verrait les ajustements nécessaires à apporter au noyau actuel. “Même si beaucoup de monde autour de l’équipe pense qu’il faut changer beaucoup de choses pour remonter au classement, moi je ne crois pas parce qu’il y a de la qualité dans ce groupe, tempère Felice Mazzù. Jeudi après l’amical, je les ai félicités sur la mentalité, l’envie… Si on peut apporter un peu de qualité supplémentaire, on le fera, surtout s’il y a des départs, mais je n’ai pas envie de cibler les besoins aujourd’hui. C’est trop tôt.”

L’été dernier, Edward Still avait volontairement réduit le nombre de joueurs dans le noyau, préférant travailler avec un effectif plus réduit. Felice Mazzù partage l’idée. “Dans la structure actuelle du club, je ne pense pas que ce soit nécessaire d’avoir plus de joueurs, surtout si on compte les deux blessés de longue date qui vont revenir (NdlR : Van Cleemput et Knezevic). Il faut plutôt rééquilibrer l’effectif.” On sait toutefois que la volonté de la direction est de recruter au moins un défenseur latéral et un attaquant.

La hiérarchie des gardiens

Hervé Koffi et Pierre Patron ont chacun disputé quarante-cinq minutes, jeudi contre Besiktas (2-1). Ils auront encore droit à du temps de jeu vendredi à Reims. Si Mazzù souhaite définir une hiérarchie claire d’ici à la reprise, elle n’est, dit-il, pas encore tranchée. En octobre, le Burkinabé, alors n°1, avait été écarté par Still pour cause de méforme. Et Patron n’avait pas démérité du tout, notamment lors de son excellent match à Anderlecht (0-1, le 2 octobre). Les cartes sont-elles rebattues ? “C’est un peu tôt pour trancher. Hervé est rentré plus tard suite à l’accouchement de son épouse. On doit encore en discuter avec Cédric (NdlR : Berthelin, l’entraîneur des gardiens) mais on va encore attendre un peu.”

Hervé Koffi sort du pied devant Stelios Andreou.

Le calendrier de la reprise

Le hasard du calendrier offre à Felice Mazzù un duel face à Anderlecht dès le match de reprise, le 26 décembre. Puis un déplacement à Eupen, l’équipe… d’Edward Still. “J’étais encore à Anderlecht il y a deux mois. Ce sera une situation un peu spéciale d’autant plus que, dans le relationnel, ça s’est bien passé pour moi là-bas, admet le T1 sambrien. Je n’ai pas vraiment d’amertume envers le club. Mais ce sera un défi pour les joueurs et pour moi parce qu’honnêtement, je pensais perdurer là-bas. Je m’y sentais bien mais il y a des choses qu’on ne contrôle pas. Personnellement, chaque fois que j’ai joué contre un ancien club, j’ai essayé de garder de la simplicité, de l’humilité, et de préparer ce match comme un autre.”

"J'ai envie que quelque chose de nouveau se crée dans ce stade."

Il s’agira aussi du premier match au Mambourg depuis les incidents regrettables face à Malines. Quelques semaines ont passé mais les joueurs n’ont pas encore totalement digéré ce qui s’est passé. “Pour notre premier match à domicile depuis mon retour, j’ai surtout envie de retrouver l’unité avec le public et que quelque chose de nouveau se crée dans ce stade, vise le Carolo. Une victoire pourrait nous y aider. Les gars en sont capables, j’en suis sûr. Il faut l’envie et la confiance pour défier n’importe quel adversaire et se dire qu’on peut le faire.”

Le deuxième match, dans les cantons de l’Est, sera plus particulier pour les joueurs, sans doute. “Je ne peux pas répondre à leur place. Cela dépend du contexte, de comment ils vivaient avec Edward Still mais ce match sera peut-être plus spécial pour lui que pour le groupe, je n’en sais rien.”