Le Standard en stage à Marbella : Quand les Rouches s’envoient en l’air !

Qui est l’analyste des Standardmen

Arrivé au club il y a quatre ans, Lovic a intégré le staff de l’équipe première la saison dernière. “Quand Luka Elsner est arrivé au club, je suis monté en équipe première en remplacement de Patrick Asselman parti en même temps que Mbaye Leye. Le club m’a permis d’effectuer un pas en avant. J’ai une formation de coach (UEFA B). Je viens du foot amateur au sein duquel j’ai touché à tout (foot à cinq, à huit, à onze, de la coordination). L’aspect tactique du jeu m’a toujours attiré. J’ai pris le train de l’analyse vidéo en marche avec Laurent d’Affnay qui était à l’Académie et qui n’était pas contre avoir un peu d’aide.”

Non, Lovic, l'analyste vidéo des Rouches, ne joue pas à un jeu vidéo durant l'entraînement. ©Philppe Crochet

Il a pris le train du drone en marche

C’est il y a un peu plus d’un an que l’usage du drone a fait son apparition dans le ciel du centre de formation liégeois. “Sans cette fonction d’analyste vidéo, je n’y aurais sans doute jamais touché”, concède Lovic. “J’en entendais parler de plus en plus, notamment à la Fédération où l’usage de drone était fréquent. J’ai entendu que le club voulait former plusieurs personnes au pilotage de drone et j’ai sauté sur l’occasion car cela était en phase avec les projets qu’on avait à l’Académie. En tant qu’analyste, c’est une compétence qu’il faut maîtriser aujourd’hui.” Sans surprise, le drone est utilisé pour obtenir des captures d’écran larges.”

"En tant qu'analyste vidéo, le drone est une compétence qui doit être maîtrisée."

Le drone au service de la tactique

Lors de chaque séance d’entraînement, lorsque le temps le permet, Lovic Mandela Son filme des parties spécifiques de l’entraînement sur terrain. “En tant qu’analyste, on a besoin d’avoir des wide angle (grand angle) qui nous permettent de voir constamment les 20 joueurs de champ. Ce qui nous permet, tactiquement, de voir tout un ensemble et pas uniquement un joueur isolé ce qui est souvent le cas avec les caméras à hauteur d’homme.”

Cette technologie est un apport considérable pour Ronny Deila. “Le coach veut juste avoir les meilleures images possibles. Il n’y a rien de mieux que l’image surtout avec un coach comme Ronny Deila qui sait ce qu’il veut et où il veut aller. Comme vous avez pu le voir, on a travaillé énormément tactiquement lors de ce stage et ces images sont donc une mine d’or pour le staff. Avant le match contre l’Olympiacos, on s’est servi de ces images. Le drone est un apport inestimable.” Mais pas question de filmer l’entièreté d’une séance d’entraînement. “On est limité par les temps de batterie. Pour celui que nous avons, on peut rester 22 minutes dans les airs. Ce qui fait qu’on délimite à chaque fois, avec le coach, avant chaque séance ce qu’on veut capter comme image. Ce qui prime, ce sont les aspects tactiques dans les 11 contre 11 ou les 8 contre 10 par exemple.”

Au début de chaque séance tactique, Lovic Mandela sort son drone. ©Philppe Crochet

Les joueurs, eux, ne sont pas en reste. “Plus le temps passe, plus ils sont intéressés par les images. Ce qu’ils veulent, c’est se voir, se corriger et se perfectionner. Ils sont curieux de voir la qualité de l’image. Certains veulent essayer. Jusqu’à présent, on n’a jamais eu de casse à l’entraînement.”

Une qualité d’image inégalée

Aujourd’hui, le foot est filmé sous tous les angles mais s’il y en a bien un qui offre des images parfaites, c’est celui offert par le drone. “En termes de qualité d’image, il n’y a pas mieux aujourd’hui que le drone. On dépend toujours de l’infrastructure dans laquelle on se trouve. À l’Académie, on a un système de caméras fixes spécialisées dans ce domaine. Mais quand on se déplace, comme ici en stage, on est jamais sûr d’avoir les conditions idéales pour filmer avec ce genre de caméras fixes. C’est là que le drone intervient. Avec le drone, je peux monter à 25 mètres, pour les aspects tactiques, c’est le top car on a une vue aérienne et latérale car on ne se met jamais au milieu du terrain. Quand on travaille tactiquement et qu’on revisionne les images pour en sélectionner certaines séquences, on peut alors mettre les joueurs dans les meilleures conditions car tous les rôles sont couverts par l’image.” Aujourd’hui, l’utilisation de drone est d’usage courant à tous les échelons du club. “L’analyste des U23 et celui du SL16 y sont également formés.”