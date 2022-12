La blessure de Duranville inquiète Anderlecht… mais pas trop

L’image du match amical face au Panetolikos est la sortie de Julien Duranville. La diffusion télévisée n’a toutefois montré qu’une partie de sa sortie imprévue pour cause de blessure. Quelques secondes avant de s’asseoir au sol, incapable de poursuivre la rencontre, Duranville a réalisé la course de trop. Il avait déjà ressenti une douleur à l’arrière de la cuisse juste avant de lancer sa course.