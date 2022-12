Bilan du stage hivernal du Standard : “De l’intensité et un système peaufiné, je suis satisfait”

Le 4-3-3 adopté par le groupe

Quant au second objectif, il n’est pas encore totalement atteint, mais le retour à quatre défenseurs dans un système en 4-3-3 a été adopté par les joueurs. “On se sent plus en sécurité dans ce système qui est encore nouveau. Il nous faut encore du temps pour mieux le maîtriser, mais la prestation face à l’Olympiacos a été encourageante. Cela a bien fonctionné et on a été solides. D’ici la fin du stage, on sera totalement prêts à évoluer dans ce système”, assurait William Balikwisha après le premier match amical de ce stage. Que ce soit face aux Grecs comme contre les Espagnols de Girona ou encore les Français de Nice, Ronny Deila a toujours aligné une 11 de base en 4-3-3.

Ronny Deila a souvent pris du recul pour analyser les performances de ses joueurs. ©Philppe Crochet

Le boss des Rouches a tiré pas mal d’enseignements de ce changement de système. “Il y avait du bon et du moins bon. Offensivement, on a su se montrer plus dangereux, ce qui était le but escompté. On avait davantage le ballon. D’un autre côté, on a un peu trop ouvert notre jeu ce qui fait qu’on a concédé pas mal de contre-attaques. Il faut encore trouver le bon équilibre entre l’attaque et la défense.”

Des latéraux inattendus qui ont répondu à l’attente

Avec les blessures de Gilles Dewaele (rupture du ligament croisé antérieur) et de Thiago Da Silva (contracture à la cuisse), Ronny Deila ne disposait plus que de deux backs de formation : Marlon Fossey, excellent et même impressionnant durant tout le stage, et Jacob Barrett Laursen (qui a connu un stage agité entre problèmes familiaux et indisposition physique) ce qui a contraint le tacticien norvégien à innover en repositionnant plusieurs joueurs au poste de latéraux comme Dönnum et Melegoni. Et Deila en a tiré de bons enseignements. “C’était un gros challenge pour eux de jouer à ces positions dans une défense à quatre ce qui est totalement différent d’un système à cinq défenseurs. Mais on a vu de très bonnes choses durant ces matchs à ce niveau.” Le Norvégien et l’Italien s’en sont sortis avec plus que les honneurs.

Des tendances qui se dégagent

Clairement, Ronny Deila a laissé entrevoir ce à quoi ressemblera le 11 de base qui défiera l’Antwerp le 20 décembre prochain en huitièmes de finale de la Coupe. Si ce système en 4-3-3 est conservé, on retrouverait le duo Bokadi-Laifis en défense centrale au détriment du capitaine, Noë Dussenne. À droite, Fossey est incontournable tandis qu’à gauche, cela se jouerait entre Laursen et… Dönnum qui a donc apporté satisfaction à ce poste. Cimirot, souvent utilisé dans le trois arrière, retrouverait sa place devant la défense.

Aron Dönnum est l'un des Rouches qui s'est mis le plus en avant durant ce stage. ©Philppe Crochet

Une défense qu’il pourrait réintégrer en cours de partie à la faveur d’un passage en 3-4-3 pour apporter de la diversité. Alzate et Balikwisha évolueraient devant le Bosnien tandis que le trident offensif serait constitué de Davida, lui aussi très en vue à Marbella, à droite, Dragus à gauche et Perica en pointe, à moins que Noah Ohio ne poursuive sur sa lancée (il fait partie des belles surprises de ce stage) et ne vienne coiffer le Croate au poteau. “Je suis heureux de l’intensité mise par les joueurs tout au long de ce stage. Tout le monde a reçu un match et demi de temps de jeu. On a beaucoup travaillé notre système. J’ai reçu pas mal de bonnes réponses de ce long stage à Marbella”, a ajouté le coach.

La vie sans Raskin déjà anticipée ?

Dans l’entretien qu’il a accordé à la DH, le directeur sportif, Fergal Harkin, a évoqué la possibilité d’écarter Nicolas Raskin si ce dernier venait à ne pas prolonger. “Ce n’est pas une menace, mais on pourrait, le cas échéant, se poser la question de savoir si on ne donnerait pas la place de Nico à un autre jeune du noyau pour qu’il soit prêt pour l’été prochain.” À deux reprises, Raskin a figuré dans la seconde équipe contre l’Olympiacos et Girona.

Ronny Deila est agacé par la situation de son médian axial. Il aimerait être fixé. ©Philppe Crochet

Et pour cause, le Liégeois sera suspendu pour la reprise (deux matchs) au même titre que Zinckernagel (deux matchs confirmés). Mais au-delà de ça, on ne peut s’empêcher de croire que Ronny Deila anticipe un éventuel départ (ou mise à l’écart) de son numéro 26. Car le coach norvégien, qui s’est entretenu plusieurs fois avec son joueur que ce soit sur le terrain ou lors d’un entretien individuel, est las de cette situation qui perdure. Le T1 veut que les choses soient claires et surtout que son joueur soit concentré et concerné à 100 %.