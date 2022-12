Jesper Fredberg donne une mission claire au nouveau T1 d’Anderlecht: "Pour l’instant, la méthode est prioritaire sur les résultats"

Le nouvel entraîneur d’Anderlecht sait ce qu’il veut et comment il veut l’appliquer. Sans passer par quatre chemins. Avec Jesper Fredberg, nouveau CEO Sports, ils doivent redresser la situation actuelle d’Anderlecht et lui rendre son lustre d’antan. “Je connais les soucis financiers et j’ai vu la 11e place au classement, dit Riemer. Mais j’ai appris à Brentford que le travail et la créativité paient parfois mieux que l’argent.”

“Riemer n’est pas là car il est Danois”

Le duo 100 % danois est bien déterminé à mener à bien sa mission. Autant au niveau organisationnel que sportif, la révolution est en marche. Les deux hommes ont pointé tout ce qu’il fallait changer au RSCA. Avec une froideur et une logique typiquement scandinaves.

Qu’on adhère ou non, on ne peut nier qu’il y a une certaine ligne de conduite. Wouter Vandenhaute, installé discrètement dans le fond de la salle de presse lors de la présentation du nouveau coach, a laissé les clés de sa maison à Fredberg avec l’idée qu’il mette ses connaissances, ses projets et son réseau au service d’Anderlecht.

L’arrivée de Brian Riemer va dans ce sens. “Je voulais la bonne personne et c’était Brian, dit le CEO Sports. Il n’est pas là car il est Danois. Je ne le connaissais d’ailleurs pas personnellement mais à travers son excellent travail à Copenhague et Brentford. Par contre, je ne nie pas que le fait de parler la même langue sera un avantage dans notre collaboration. ”

“Un travail en collaboration avec le coach mais le club décide”

Ce travail se fera main dans la main. “Mais le club sera le décideur final, affirme sans détour Fredberg. Tout se fera en collaboration avec le coach et son staff mais quand il faut appuyer sur le bouton, ce sera ma responsabilité. Le club doit réfléchir à long terme. Brian fera, lui, au mieux pour tirer le maximum de chaque joueur à sa disposition. ”

Riemer a acquiescé, visiblement d’accord avec cette hiérarchie fortement marquée qui lui permet toutefois de se délester d’une partie de la pression inhérente à son poste.

“Le mercato ? Nous déciderons plus tard”

Il a de toute façon assez de pain sur la planche que pour entrer dans des considérations de ce type. “Le fait d’arriver en stage était un avantage car j’étais 24 heures sur 24 avec les joueurs et j’ai pu me plonger dans ma mission. Ma première impression est très positive. Il y a beaucoup de talent au sein de l’équipe. Je suis persuadé qu’on n’a pas encore vu le meilleur des garçons de ce groupe. ”

Une réflexion qui pousse la nouvelle direction à botter en touche au moment d’aborder le matériel qu’aura Riemer à sa disposition et donc de possibles renforts. “Nous allons d’abord faire le point avec le noyau actuel, explique le CEO Sports. Il y a assez de qualités pour réaliser de belles choses. Une fois le système en place et les premiers feedbacks donnés, il sera temps de voir si nous avons besoin de nouveaux joueurs. Nous sommes déjà à l’affût mais ne déciderons que plus tard.”

“Changer de méthode et viser l’Europe”

La première mission de Riemer a été clairement définie par Fredberg. Les deux hommes n’ont pas caché les nouvelles priorités du club. “La méthode compte actuellement plus que les résultats. ” Riemer ajoute toutefois : “Nous sommes encore présents dans trois compétitions et voulons gagner un maximum de matchs le plus rapidement possible. ” Fredberg garde d’ailleurs en tête l’idée “de jouer en Coupe d’Europe la saison prochaine. ”

L’arrivée du coach danois doit marquer un tournant philosophique, un portail vers la modernité. “Je veux voir une équipe agressive avec de l’énergie, de la vitesse, de la puissance. Je veux récupérer rapidement la possession, ne jamais laisser l’adversaire au ballon. On verra bien comment ils s’adapteront à mon jeu. Tout le monde a conscience que nous allons dans la bonne direction mais que cela pourrait prendre un peu de temps. Les grands principes que j’ai énumérés sont simples mais les détails sont compliqués à régler. ”

C’est également l’idée qu’a Fredberg d’un football moderne. Lors de sa présentation, le CEO Sports, avait clairement expliqué que le club allait déterminer le style de jeu. “Nous regardons désormais tous dans la même direction, dit-il fièrement. Nous travaillons actuellement sur nos deux priorités : la mentalité et le jeu.”

Riemer : “J’ai souvent battu le Club Bruges”

Brian Riemer connaissait Anderlecht, son histoire mais avoue ne pas être un grand spécialiste de notre compétition. “Ariel Jacobs (NdlR : dont il était l’adjoint à Copenhague) m’a expliqué le système du championnat. Puis, j’ai appelé quelques joueurs que j’ai eus à Copenhague et qui sont passés par la Belgique pour me renseigner sur le niveau de la compétition.”

Il n’était d’ailleurs jamais venu à Bruxelles. “Par contre, j’ai souvent battu le Club Bruges”, sourit-il. On a vérifié et lors de la campagne de Ligue des champions 2016-17, Copenhague a pris la mesure de Bruges à domicile (4-0) et au Jan Breydel (2-4).