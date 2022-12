Fin de stage pour le Standard : deux défaites en une journée, Emond de retour et beaucoup de tests

Face à Girona, en matinée, une équipe liégeoise rajeunie (avec notamment Kuavita, Ohia, Ziani et Canak titulaires) a disputé un match équilibré mais a été battue par le plus petit écart. Le fait insolite du match : le préparateur physique Kevin Miny a joué les dernières secondes de la rencontre car certains étaient à bout de forces. L’autre partie du noyau rouche, elle, a affronté Nice, sur le coup de 16h. Avec un onze type qui semble se dessiner mais qui a subi la loi des Aiglons de Dante (4-1). Installés en 4-3-3, les Rouches ont bien commencé la rencontre, en multipliant les décrochages, les permutations et les changements de côté. Mais ils ont baissé de rythme après la pause face à une équipe de Nice, plus fraîche, qui avait fait 10 changements à la mi-temps. Les imprécisions liégeoises combinées aux bons centres du Gym ont permis à Delort (doublé) et Rosario d’imiter Thuram comme buteurs. Côté rouche, Dragus est parvenu à marquer sur un centre de Perica.

Canak, Donnum et Balikwisha latéraux

Au-delà du résultat, ce sont les nouveaux tests de Ronny Deila qui doivent être mis en évidence. Depuis la grave blessure de Gilles Dewaele, qui ne jouera plus cette saison, le T1 rouche expérimente, n’étant pas certain que le mercato hivernal lui apportera de la profondeur de noyau. Lors du premier match du jour, Melegoni a évolué comme arrière droit (comme cela avait déjà été le cas face à l’Olympiacos en deuxième période) et Canak a été positionné comme arrière gauche. Dans la deuxième rencontre, Donnum était back gauche, comme face aux Grecs. Et il a livré une rencontre intense, avec quelques beaux mouvements offensifs mais aussi l’une ou l’autre intervention défensive. On l’a même vu effectuer un… coup du sombrero pour se débarrasser d’un adversaire, dans son propre rectangle. Lors de la deuxième période face à Nice, Balikwisha a glissé en position d’arrière droit tandis que Barrett Laursen, de retour après son absence suite à des soucis familiaux, a eu droit à un petit quart d’heure de jeu comme arrière gauche.

Avec Emond en 4-4-2

La deuxième période de la rencontre face à Nice a aussi permis de voir un autre système de jeu. Si le 4-3-3 a été le menu principal de ce stage, Deila a aussi profité du dernier match amical pour tester le 4-4-2, durant 45 minutes. De retour de blessure, Emond, qui avait joué 13 minutes face à Girona, a été aligné durant une mi-temps aux côtés de Perica. On a bien senti que cette association aurait besoin d’un peu de temps pour être efficace et complémentaire mais tout n’était pas à jeter non plus, à l’image de ce but de Dragus, arrivé sur un bon centre de Perica, qui a plus d’opportunités de décrocher avec Emond à ses côtés.

Si tout n’est pas parfait, on sent que Deila veut se donner un maximum d’options avant la reprise de la saison, le 20 décembre, par un huitième de finale de Croky Cup face à l’Antwerp.

Le Standard face à Girona (1-0) : Henkinet, Melegoni, Dussenne, Nekadio, Canak, Raskin, Kuavita, Boljevic, Ziani (77e Emond), Zinckernagel, Ohio.

Le Standard face à Nice (4-1) : Bodart, Fossey (45e Emond), Bokadi, Laifis, Donnum, Cimirot, Alzate, Balikwisha, Davida (78e Laursen), Dragus (buteur), Perica.