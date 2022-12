Charleroi en stage: Une courte défaite mais beaucoup de positif

Bousculé dans les duels

Charleroi a globalement subi la première mi-temps face à des Turcs plus athlétiques. "On perdait le ballon trop rapidement et on a donné l’un des buts. L’organisation défensive, surtout en reconversion, est également à améliorer", pointait Mazzù.

Après avoir concédé quelques timides occasions signées Dele Alli (ex-Tottenham) et Jackson Muleka dans le premier quart d’heure, les Zèbres ont encaissé deux buts. Le premier signé par l’ancien attaquant du Standard qui trompait un peu trop facilement Pierre Patron en deux temps. Le deuxième peu avant la mi-temps d’un envoi croisé de Sanuç à l’entrée du rectangle. À la plus grande joie du petit millier de supporters présents dans la grande tribune latérale dont une grande majorité fanatique de Besiktas.

Entre-temps, Descotte, aligné comme piston droit, s’était procuré la première possibilité carolo mais sa frappe du gauche était déviée de justesse par un défenseur (20e). "J’avais dit aux joueurs que la mentalité était plus importante que le résultat et elle a été exemplaire. Je suis fier d’eux. Les gens ne vont peut-être pas comprendre en voyant le score mais il y a beaucoup de choses à retenir."

Notamment la prestation en deuxième période.

Marcq en défense

À la reprise, Damien Marcq est le seul Carolo à être resté sur le terrain. Il a été reculé d’un cran pour être testé dans l’axe du trio défensif. Une manière pour celui qui fêtait ses 34 ans ce jeudi d’emmagasiner du rythme après avoir disputé à peine 64 minutes sur l’ensemble des 17 premiers matchs de championnat. Mais c’était surtout une expérimentation utile pour Mazzù qui se retrouve pauvre en solutions défensives puisqu’il ne sait toujours pas exactement quand il pourra réellement récupérer Jules Van Cleemput et Stefan Knezevic.

Grâce à son expérience et son placement, qui compensent son manque de vitesse, Marcq pourrait, on le devine, représenter une solution temporaire en cas de nécessité. "Je voulais voir ce que cela pouvait donner avec un joueur d’expérience en défense centrale. Comme dans le chef de tout le monde, il y a eu du très bon, du bon et du moins bon", constatait Mazzù.

Wasinski et surtout Boukamir ont également positivement surpris l’entraîneur carolo. "Il n’a pas été dépassé par Muleka, c’est bon signe pour l’avenir".

Manque de concrétisation

Charleroi a donc montré un visage plus entreprenant et nettement plus séduisant en deuxième période face à cette solide formation turque, dont la valeur du noyau, estimée à 121 millions €, est 3,5 fois supérieure à celle du Sporting. Les Zèbres ont proposé plusieurs belles séquences. Sur l’une d’elles, Hosseinzadeh a réduit l’écart d’une frappe puissante à l’entrée du rectangle (50e). "On s’est créé suffisamment d’occasions pour gagner le match", disait encore Mazzù, faisant notamment référence aux face-à-face perdus par Nkuba (46e) et Ilaimaharitra (72e), seuls devant le gardien.

Défensivement, Charleroi a relativement peu concédé même si Koffi a détourné le penalty qu’il avait lui-même provoqué après une sortie à contretemps un peu trop décidée (56e). Mais le contenu de ce premier amical malgré la défaite (2-1) est encourageant.

Le Sporting s’entraînera encore ce vendredi matin sur le sol turc avant de rentrer en Belgique samedi après-midi.