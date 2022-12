Vers un dilemme en défense

Un pas en avant, un pas en arrière. Depuis leur opération respective à la cheville et au genou, Jules Van Cleeput et Stefan Knezevic vivent les montagnes russes physiques et émotionnelles. Surtout dans le chef de l’ancien Malinois. Alors qu’il s’était fixé l’objectif secret d’être sur pied pour la reprise du championnat, le 26 décembre face à Anderlecht, ses nouvelles absences lors des séances collectives en Turquie semblent inéluctablement repousser cette échéance.