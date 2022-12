”Brian représente un style de jeu clair, dominant et divertissant, lequel correspond également très bien à notre philosophie ici au RSC Anderlecht”, disait Jesper Fredberg, CEO sports d’Anderlecht, dans le communiqué publié lors de l’annonce de l’arrivée du nouveau coach. On en a déjà aperçu une partie.

Il ne lui a pas fallu dix minutes pour réclamer plus de profondeur de la part de ses joueurs. “Go deep”, a-t-il crié à plusieurs reprises à Verschaeren et Aït El Hadj, postés en 10 et sur le côté droit. Ils doivent encore trouver l’espace entre les lignes mais Riemer veut qu’en cas de manque de place dans l’intervalle ou dans les demi-espaces, ils ne se contentent pas de rester stoïques.

La première de Riemer et le retour de Silva : voici ce qu’il faut retenir de la victoire d’Anderlecht face au Panotelikos (1-2)

Les courses dans le dos de l’arrière-garde sont primordiales pour le style qu’il souhaite imposer. Beaucoup seront gratuites et n’aboutiront, au mieux, qu’à créer de l’espace à un équipier. Pour y parvenir, il devra remettre en place une culture de l’effort qui a parfois été mise de côté ces derniers mois.

Ce sera autant le cas offensivement que défensivement. Silva a, par exemple, été rappelé à l’ordre car il ne revenait pas assez aider ses équipiers en défense.

Ashimeru a beaucoup apporté dans le milieu de terrain

Un style de jeu moderne

Autre grande tendance qui ressort du premier match coaché par le Danois : l’envie de presser haut et vite. D’où la comparaison (toutes proportions gardées) avec ce que réclame Klopp à ses joueurs et son jeu ultra-moderne. Anderlecht a peu laissé jouer son adversaire et s’est souvent projeté dès la récupération. Majeed Ashimeru a incarné l’état d’esprit réclamé par le coach. Le Ghanéen a été hyperactif dans le milieu de terrain aux côtés d’un Amadou Diawara davantage dans le contrôle.

https://www.dhnet.be/sports/football/division-1a/anderlecht/2022/12/06/duranville-visiblement-blesse-est-sorti-prematurement-du-match-amical-danderlecht-K6VVBWRPQFETBLMQ4V5MTH7M34/

Les Mauves se sont alignés dans un 4-2-3-1 plus proche de ce qu’Anderlecht a eu l’habitude de connaître au fil des années. On reste dans la continuité de ce que Robin Veldman, désormais T2, avait directement tenté de mettre en place. Ce système est, actuellement, celui qui colle le mieux aux qualités du groupe et aux profils disponibles.

La fiche du match

Anderlecht : Van Crombrugge (62e Coosemans) ; Murillo ; Sadiki (62e Trebel), Delcroix, Butera (62e Ishaq) ; Diawara (62e Leoni), Ashimeru (46e Arnstad) ; Aït El Hadj (62e Angulo), Verschaeren (46e Refaelov), Stroeykens (62e Duranville) ; Silva (62e Raman).

Les buts : 6e Murillo (0-1), 87e Arnstad (0-2), 89e Shenghelia (1-2)